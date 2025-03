Los países bálticos lanzan un dardo a Reino Unido por su pasividad en las negociaciones de Ucrania

Los países bálticos estaban "muy descontentos" con el hecho de que Reino Unido excluyera a sus líderes de una cumbre centrada en Ucrania, celebrada este fin de semana en Londres. Una fuente diplomática europea es la que ha desvelado el malestar de Letonia, Lituania y Estonia, una ausencia que entienden que Rusia "observará con interés", informa The New Voice of Ukraine.

"Rusia y nuestros ciudadanos se darán cuenta claramente de que estamos siendo traicionados por Estados Unidos, pero también por Reino Unido y Francia", añadió la misma fuente.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que acababa de reunirse amistosamente en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió de seguido a líderes de más de 10 países europeos este 2 de marzo para hablar sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la seguridad europea en general. A la cita acudió el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, emocionado por el trato recibido, tan distinto al de Washington.

La fuente diplomática citada por el medio ucraniano confirmó que Starmer mantendrá una llamada con los líderes del Báltico pronto, pero entiende que se trata de "un pobre sustituto" de la asistencia en persona de sus mandatarios. "Estamos realmente muy descontentos con la negativa a invitar a los líderes bálticos", dijo la fuente.

Francia ha ayudado a organizar la cumbre, por lo que también hay quejas para París, que tampoco ha tenido un gesto con unos países que están en primera línea de amenazas del expansionismo ruso. Al acto estuvieron invitados los líderes de Noruega, Finlandia, Suecia y Polonia, aunque Helsinki y Varsovia han descartado públicamente enviar tropas para cualquier fuerza de seguridad.

Mientras tanto, los líderes bálticos insisten en que "tienen un plan… pero no fueron invitados", por lo que aún no lo van a adelantar. "Los tres países bálticos se encuentran entre los mayores partidarios de Ucrania en términos de porcentaje del PIB y capacidades proporcionadas", dijo la fuente citada por el diario. "Todas las decisiones tienen un impacto directo en nuestra seguridad. Es como un nuevo pacto para dividir Europa o darnos por sentados. Es vergonzoso", añaden.

Que siga el apoyo

El presidente ucraniano, Zelenski, apeló ya este lunes al apoyo del Reino Unido, Francia y otros países europeos a sus exigencias de que se decidan las garantías de seguridad antes de empezar cualquier negociación de paz para que la posición de Kiev sea tenida en cuenta por el presidente de EEUU, Donald Trump.

“Todos estamos unidos en un punto principal: para una paz real se necesitan garantías reales de seguridad. Y esta es la posición de toda Europa, de todo el continente. Reino Unido, la Unión Europea, Noruega, Turquía”, dijo Zelenski en un discurso a la nación emitido de madrugada, después de la cumbre celebrada en Londres.

Zelenski explicó que los contactos con sus socios europeos continuarán en los próximos días para fijar “posiciones comunes” que “le serán presentadas” a EEUU. “Una paz robusta y duradera, y el acuerdo correcto para terminar la guerra son verdaderamente nuestra prioridad compartida”, dijo el presidente ucraniano.

El primer ministro británico, Keith Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaron que elaborarán junto con Kiev un plan propio para avanzar hacia la paz que incluirá garantías de seguridad concretas para Ucrania y se le comunicará en su momento al presidente Trump. Macron adelantó que los promotores de este plan propondrán un acuerdo previo con Rusia para que ambos bandos cesen en sus ataques por aire y por mar y contra las infraestructuras energéticas del enemigo.

Con esta iniciativa conjunta, Kiev y los europeos aspiran a que Trump acceda a la exigencia de Zelenski de perfilar, antes de que empiecen las negociaciones formales, un mecanismo para obligar a Rusia a cumplir cualquier acuerdo de paz que se firme.

La insistencia de Zelenski en esta cuestión -que Trump aboga por abordar en una fase posterior de las negociaciones- fue uno de los detonantes de la disputa verbal en directo que ambos dirigentes protagonizaron el viernes en el Despacho Oval, y que llevó a que Zelenski tuviera que abandonar la Casa Blanca sin firmar el acuerdo económico que EEUU ofrece de momento como garantía implícita de la continuación de su apoyo.