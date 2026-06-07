Bad Bunny tiene su 'Casita', pero Alejandro Sanz triunfa en las redes tras montar una 'Caseta' en el concierto de Sevilla

"Si no tienes Instagram, entras". Alejandro Sanz tiró de retranca en su concierto en Sevilla este sábado 6 de junio, en el inicio de su nueva gira nacional. El artista madrileño (aunque con orígenes algecireños) hizo un despliegue monumental en el estadio de La Cartuja de Sevilla para extasiar a sus seguidores durante más de dos horas de concierto. Y uno de los elementos del show no ha pasado desapercibido.

Una de las polémicas que ha acompañado la gira del puertorriqueño Bad Bunny durante su estancia en Madrid ha sido la llegada de su 'Casita', una construcción que emula una vivienda típica puertorriqueña y que se convierte en el segundo escenario del show. A esta casita entran fundamentalmente celebridades de todo el mundo, si bien en España la polémica se ha centrado en el perfil de quienes conseguían acceder.

Mientras que en los conciertos de Puerto Rico Bad Bunny sí contó con bastante más diversidad en los perfiles que accedían a esta Casita, en España esto no ha sido así, lo que le ha valido algunas críticas. En esto se ha querido mojar Alejandro Sanz, pero a su manera: en el concierto de este sábado en Sevilla ha convertido la caseta de sus técnicos de sonido y luces en una auténtica caseta andaluza.

Más allá de quedarse en un guiño a Sevilla y a su Feria de Abril (la temporada de ferias andaluzas continúa todo este verano), el propio músico hizo referencias al decorado, que emulaba una caseta andaluza. "Aquí somos más simples", deslizó, en evidente referencia al puertorriqueño. "Aquí si no tienes Instagram, entras".

No es el primer cruce entre el aclamado artista español con el puertorriqueño, eso sí. Meses atrás, con motivo de la celebración de la Super Bowl en la que Bad Bunny fue el artista invitado al show de medio tiempo, el cantante español lanzó un mensaje que sorprendió a muchos usuarios de la red social X.

"Bueno, en tres días vuelo para Colombia a CANTAR. Yo no entiendo de Super Bowl. Ustedes saben mas que yo. Así que me voy para Sudamérica y me muero de ganas de mostrarles lo que tengo preparado para ustedes", escribió entonces.