Las tropas de Corea del Norte rompen el tablero a favor de Rusia 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que el ejército ruso engordará sus filas próximamente con la incorporación de 150.000 soldados, entre los que se encuentran efectivos norcoreanos, lo que da a entender que el mandatario ruso no tiene entre sus planes una paz a corto plazo. Para poder hacer frente a este incremento, según defendió Zelenski y recogió la agencia Reuters, se necesitaría el despliegue de al menos 200.000 fuerzas de paz europeas.

Las declaraciones del ucraniano se han producido durante una entrevista con el diario británico The Guardian, donde afirmó que las fuerzas rusas ampliarán su ejército con el objetivo de intentar atacar, probablemente, Polonia y Lituania. "La inteligencia me ha informado de que Rusia planea aumentar su ejército de 12 a 15 divisiones en 2025, lo que estimamos que agregará alrededor de 150.000 soldados", subrayó Zelenski.

Las tropas serán entrenadas en Bielorrusa, lo que muestra el vínculo entre ambas naciones, donde según un funcionario bielorruso se están levantando campos de entrenamiento dirigidos al ejército ruso, tal y como recoge el periódico digital Kyiv Independent. "Podrán comenzar en Polonia, en Lituania. Si Putin quiere la paz y quiere que la guerra termine, ¿por qué un país que tiene problemas muy grandes con su economía ahora aumenta sus fuerzas en 150.000 y las entrena? Definitivamente, no es para el diálogo", criticó el ucraniano.

"El ejército de Rusia es el doble del tamaño del nuestro. Se estima que la fuerza de combate europea, incluidas las tropas estadounidenses estacionadas allí, tiene alrededor de 82 brigadas de combate. Hoy el ejército de Ucrania, con sus 110 brigadas, está manteniendo a raya a las 220 brigadas de Rusia", añadió el mandatario, al tiempo que recordó que esta nueva adición de tropas, quitando las fuerzas de Kiev, superaría en número al ejército de Europa en una proporción de tres a uno.

En total, las estimaciones de Corea del Sur y Estados Unidos calculan que al menos 11.000 soldados han sido desplegados en el desarrollo del conflicto para apoyar a Rusia y Ucrania cree que 4.000 de ellos han perdido la vida desde su incursión. Sin embargo, a pesar de dichas perdidas, Putin y Kim Jong-Un han continuado operando juntos y demostrando la unión de sus países, tal y como destacó el presidente ucraniano.

"Los informes de inteligencia confirman que Rusia está formando nuevas divisiones y desarrollando nuevas instalaciones de producción militar. Su cooperación con Corea del Norte continuará expandiéndose. Moscú también está difundiendo tecnologías de guerra modernas en la región, en particular tecnologías de drones", explicó en su perfil de X (antes conocido como Twitter).

La preparación de lugares para su entrenamiento, según opinó el ucraniano, solo significa que Putin no tiene entre sus planes la paz a corto plazo. "Esto significa una cosa simple: Putin no está preparándose para negociaciones, tampoco para la paz, sino para la continuación de la guerra, y no solo contra Ucrania. Ahora están aumentando su ejército en más de cien mil soldados. Todos los socios deben ser conscientes de esto y verlo con claridad", sentenció en su alegato en la red social.