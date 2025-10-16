Lecornu supera con éxito la primera moción de censura del día gracias a la abstención socialista
El primer ministro consigue salir airoso de la moción de La Francia Insumisa de Mélenchon, aunque durante este jueves tendrá que enfrentar a una segunda, de la ultraderecha de Le Pen.
La primera moción de censura contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, presentada por la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI), no logró este jueves los votos necesarios en la Asamblea Nacional para hacerle caer.
Esta moción ha sido respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, consiguiendo un total de 271 votos, 18 por debajo de los 289 necesarios para que saliera adelante. Los diputados votan ahora la moción depositada por la Agrupación Nacional de Le Pen que no tiene el respaldo de la izquierda.
Este jueves de alta tensión en Francia podría terminar con final feliz para el gobierno de Lecornu, que podría lograr una doble victoria importante en la Asamblea Nacional gracias al apoyo del Partido Socialista tras el anuncio de la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, petición innegociable por parte de los socialistas.
--Noticia de última hora. En ampliación--