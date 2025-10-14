El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, acepta suspender la reforma de las pensiones hasta 2028

El segundo mandato de Sébastien Lecornu ha comenzado de una manera muy similar a la que finalizó el primero -apenas duró 20 horas-, con un escenario parlamentario completamente ingobernable y una polarización extrema. Y lo que era más amenazante, con la moción de censura de los socialistas sobre la mesa salvo que suspendiera la reforma de las pensiones anunciadas en 2023 en el país galo.

Y la amenaza parece haber surtido efecto: el primer ministro ha propuesto suspender la reforma hasta 2028, año en el que se celebrarán las elecciones presidenciales. Esta línea roja era "innegociable" para los socialistas franceses que finalmente, parecen haberse salido con la suya en esta pequeña -pero importante batalla-.

Y es que, los votos de los socialistas son imprescindibles para que el gobierno de Lecornu no caiga nuevamente y en tiempo récord, algo que supondría un golpe casi definitivo a la aritmética parlamentaria actual y abocaría al país a unas nuevas elecciones presidenciales de forma "inevitable", como han señalado tanto Lecornu como Macron este martes.

Las primeras decisiones de Lecornu en este segundo periplo al frente del país no se han hecho esperar, y durante su discurso inicial este martes, un día después de que la formación Agrupación Nacional, de Marine Le Pen anunciara su moción de censura, Lecornu ha defendido su actual posición de dos formas.

Por un lado, ha asegurado que "no hay excusas" para tumbar con una moción de censura a "un gobierno que dejará de gobernar por decreto", como hasta ahora había ocurrido y al mismo tiempo ha asegurado que el gobierno presentará unos Presupuestos de 2026 "seros y fiables" para el país.

La paradoja de las dos mociones de censura que tendrá que afrontar Lecornu en su primera semana como presidente radica en que ambas dependerán de si izquierda y ultraderecha se ponen de acuerdo. Y para sorpresa de muchos, esto está mucho más cerca de lo que cabría esperar. Por tal motivo, nada más arrancar su discurso, el primer ministro ha comunicado su decisión de renunciar a aprobar los proyectos legislativos mediante decreto, recogido en el artículo 49.3 de la Constitución.

Suspender la reforma de pensiones tendrá un coste

Esta decisión ha llegado sucedida de la primera gran noticia, y vital para que los socialistas no dejen caer el gobierno junto a la ultraderecha: las pensiones. De acuerdo con el anuncio de Lecornu, esta quedará suspendida hasta 2028.

"Propondré al Parlamento este otoño que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No se aumentará la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028, como solicitó específicamente ayer la CFDT (el principal sindicato de Francia)", dijo Lecornu ante la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el primer ministro galo ha sido también muy contundente respecto a lo que implica esta decisión. "Suspender por suspender no tiene ningún sentido, esta suspensión tendrá que ser compensada", apuntó Lecornu ante los parlamentarios. En este sentido, señaló que poner fin a esta reforma implica un coste económico para el sistema de pensiones de "400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones en 2027".

"Esta suspensión beneficiará en última instancia a 3,5 millones de franceses. Por lo tanto, deberá ser compensada financieramente, incluso mediante medidas de reducción de gastos", explicó el primer ministro francés. El objetivo dijo es evitar "un déficit mayor" y "poner en peligro la credibilidad del país".