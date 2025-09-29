Los alemanes plantan un bello árbol en el jardín para aumentar el valor de su casa: afirman que es una inversión sensata

La sostenibilidad, el bienestar y la inversión inteligente están cada vez más presentes en la sociedad y algunos europeos han encontrado en la jardinería una forma inesperada de combinar estos valores. En Alemania y Países Bajos, está ganando terreno la tendencia de plantar arces 'Autumn Blaze' para aumentar el valor de las propiedades.

Los jardineros alemanes y holandeses coinciden en que el 'Autumn Blaze', conocido también como 'Autumn Flame', no es un árbol cualquiera. Su atractivo follaje otoñal, que despliega intensos tonos rojizos y anaranjados, embellece cualquier espacio exterio y genera una primera impresión positiva a posibles compradores, incrementando así el valor percibido del inmueble.

De hecho, un ejemplar maduro puede alcanzar un valor de hasta 1.000 euros en el mercado, con lo que se trata de una inversión natural de alta rentabilidad.

Además de su positivo impacto visual y sus beneficios económicos, estos árboles de gran tamaño y densa copa proporcionan sombra durante los meses más calurosos, lo que ayuda a mantener la temperatura interior de las viviendas más fresca. En invierno, su estructura actúa como barrera natural contra el viento, contribuyendo a un mejor aislamiento térmico.

Estos factores pueden ayudar a reducir significativamente los costes energéticos de una vivienda, algo muy valorado tanto por propietarios como por potenciales compradores.

Por otra parte, su mantenimiento es sencillo. El 'Autumn Blaze' es resistente a enfermedades comunes, crece rápido, hasta un metro por año, y se adapta bien a diferentes tipos de suelo. Esto lo convierte en una elección ideal para aquellas personas que no tienen muchos conocimientos de jardinería o no disponen de mucho tiempo para cuidar de sus plantas.

Otro punto a favor es su función ambiental. Este árbol contribuye a mejorar la calidad del aire al absorber dióxido de carbono y filtrar contaminantes, beneficiando así tanto a los residentes como al entorno. También ofrece refugio para aves y pequeñas especies, fomentando la biodiversidad urbana.