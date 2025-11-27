Los aliados de la OTAN responden a los planes de Rusia y China con su base láser en el Ártico

En los tiempos que corren, una guerra no tiene por qué iniciarse con armamento militar disparando al enemigo. Existen otras variantes como la llamada 'guerra híbrida', en la que, por ejemplo, un país puede tratar de bloquear las comunicaciones o cortar los cables submarinos que transportan datos.

En el caso de la OTAN, los países miembros de la Alianza temen que esas interrupciones en las comunicaciones puedan llegar por parte de adversarios como la Rusia de Vladímir Putin o la China de Xi Jinping.

Tal y como recoge Newsweek, los aliados de la OTAN, con el objetivo de adelantarse a ese tipo de sabotajes, están construyendo una base en la que se utilizarán rayos láser muy estrechos para garantizar una descarga rápida y voluminosa de datos desde satélites.

En concreto, la infraestructura estará ubicada en Kangerlussuaq, en el oeste de Groenlandia y se está edificando sobre una antigua base militar estadounidense. En la base láser se utilizará tecnología desarrollada por Astrolight (empresa lituana) con el apoyo de la Agencia Espacial Europea.

En relación a la construcción de esta base en Groenlandia, el cofundador y director ejecutivo de Astrolight, Laurynas Mačiulis, ha destacado que "los cables submarinos pueden sufrir daños y también pueden ser vulnerables a las interferencias procedentes de otros países... China, Rusia... que tienen acceso a esa zona. Por lo tanto, necesitamos una solución de respaldo que sea más resistente a las interferencias y que tenga una mayor capacidad y una forma más segura de comunicarse con los satélites".

No es casualidad que esta base láser vaya a ubicarse en Groenlandia. El Ártico se trata de una zona en disputa por las grandes potencias. Desde Newsweek subrayan que Rusia considera que el Ártico es parte integrante de su defensa nacional y se encuentra dentro de su zona de influencia política. Por su parte, China se define a sí misma como un "Estado cercano al Ártico", por lo que entiende que la seguridad del Ártico forma parte de su seguridad estatal.