Los bomberos liberan a un ciervo en apuros y tras lograrlo el animal regresa pero no lo hace solo

Los animales son imprevisibles y en ocasiones dejan momentos tan sorprendentes como tiernos. Esto es lo que ocurrió con un ciervo que se quedó atrapado en el cementerio de Jesteburgo, un municipio situado al sur de Hamburgo (en Alemania).

Un cazador se encontraba paseando el pasado sábado al mediodía cuando se encontró con un ciervo con la cabaze atascada entre los barrotes de la puerta del cementerio, según ha contado el medio Hamburger Abendblatt, que agregó que inmediatamente después llamó al cuerpo de bomberos voluntarios.

Además del equipo de emergencias, un voluntario de la Asociación de Caza del Distrito de Harburgo (Asociación de Caza de Buchholz) también acudió al lugar. Así, entre todos y con mucho cuidado para no dañar al animal, lograron liberarlo sano y salvo, ya que solo parecía tener algunas abrasiones leves.

El ciervo, una vez recuperado del impacto por el estrés sufrido tras haber permanecido atrapado, salió corriendo adentrándose en el bosque. Poco después, sin embargo, los rescatistas presenciaron una escena para no olvidar.

El animal regresó, y no estaba solo. Volvió acompañado de un cervatillo, lo que dejó atónitos a los presentes, que se dieron cuenta de que probablemente no solo habían salvado la vida del ciervo, sino también del cervatillo, cuyas probabilidades de sobrevivir solo se habrían visto reducidas.