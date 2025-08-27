Los científicos observan el comportamiento de las serpientes en la India y alertan sobre una tendencia preocupante

En Delhi (India) las serpientes comienzan a ser un problema en la ciudad. Y es que, su presencia no solo se reduce a los bosques, sino que también se pueden encontrar en las calles, inodoros, e incluso en las cocinas, lo que supone un grave peligro para la población, especialmente de aquellos trabajadores que tienen que hacer sus funciones en el exterior.

Según el Times of India, el motivo de este fenómeno no es otro que la expansión de las construcciones y la pérdida del hábitat de los animales, lo que les obliga a tener que convivir con la población. "Las actividades de construcción perturban las madrigueras subterráneas y alteran los delicados ecosistemas de los que dependen las serpientes", señala el mismo periódico.

Por ahora, Wildlife SOS ya ha conseguido retirar cerca de noventa ejemplares. Sin embargo, el problema aún persiste y una de las mayores preocupaciones es que la gran parte de la población aún no conoce cómo actuar en caso de una mordedura de serpiente. Además, la ciudad no cuenta con atención médica cercana, por lo que la situación se agrava aún más.

Otro de los acontecimientos que han repercutido en esto han sido las inundaciones que han afrontado en la zona, así como el aumento global de las temperaturas, lo que ha llevado al desplazamiento de estos animales. Las autoridades aconsejan evitar dejar basura fuera, mantener las grietas selladas y limpiar los patios y entradas.