Los directivos de las petroleras occidentales coinciden: ganan más con la guerra de Irán pero le tienen miedo a la paz porque hundiría el precio del petróleo

El conflicto en torno a Irán ha provocado una sacudida en los mercados energéticos globales, y las grandes petroleras occidentales están entre las principales beneficiadas. Sin embargo, tras ese viento a favor inmediato se esconde una preocupación creciente en el sector: el fin de la guerra podría traducirse en una caída brusca de los precios del petróleo y el gas, poniendo en riesgo sus márgenes y planes de inversión.

La situación es paradójica. Por un lado, la inestabilidad en el Golfo Pérsico ha reducido la producción y dificultado el transporte de energía, lo que ha impulsado los precios al alza. Por otro, ese mismo escenario de incertidumbre hace que las compañías teman el momento en que el mercado vuelva a la normalidad.

Beneficios inmediatos, dudas a medio plazo

Desde el inicio de las hostilidades, el precio del petróleo ha llegado a dispararse hasta un 65%, mientras que el gas también se ha encarecido, especialmente en Europa y Asia. Este aumento ha permitido a muchas empresas —especialmente las que operan fuera de Oriente Medio— vender su producción a precios mucho más altos.

Compañías con actividad en Estados Unidos han sido algunas de las grandes ganadoras. Firmas como Chevron o ExxonMobil han visto cómo el contexto internacional elevaba el valor de cada barril, compensando incluso pérdidas en otras regiones.

Sin embargo, los directivos del sector insisten en que este escenario es frágil. Si las tensiones se reducen y el suministro global se normaliza, los precios podrían retroceder rápidamente a niveles previos al conflicto. Eso obligaría a muchas compañías a ajustar costes, recortar inversiones e incluso reducir plantilla.

El riesgo de una paz que abarate el crudo

El temor no es infundado. El mercado energético es extremadamente sensible a las expectativas. Solo la posibilidad de negociaciones entre Estados Unidos e Irán ya ha introducido volatilidad en los precios.

Para las petroleras, un descenso rápido del crudo supone volver a un entorno mucho más exigente. Muchas empresas diseñan sus presupuestos sobre escenarios conservadores, pero necesitan cierta estabilidad para mantener sus planes de expansión.

Además, la industria opera con plazos largos. Desde que se decide perforar un nuevo pozo hasta que empieza a producir pueden pasar meses, lo que dificulta reaccionar a cambios bruscos en el mercado. Por eso, muchas compañías prefieren no acelerar inversiones pese a los precios actuales, ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el corto plazo.

Un equilibrio delicado

El otro escenario posible —una escalada del conflicto— tampoco está exento de riesgos. Si los ataques a infraestructuras energéticas continúan o el transporte marítimo sigue viéndose afectado, los precios podrían mantenerse altos o incluso subir más.

Pero ese contexto también tiene efectos secundarios. A largo plazo, un encarecimiento sostenido de la energía empuja a gobiernos, empresas y consumidores a buscar alternativas: desde mejorar la eficiencia hasta acelerar la transición hacia otras fuentes. Y esos cambios pueden reducir de forma permanente la demanda de petróleo y gas.

En este tablero complejo, las grandes petroleras intentan mantener el equilibrio. Empresas como TotalEnergies han reconocido que, aunque parte de su producción se ha visto afectada en Oriente Medio, el aumento de precios compensa sobradamente esas pérdidas.

Al mismo tiempo, otras compañías vinculadas a servicios energéticos —como SLB— afrontan un panorama más incierto, ya que dependen de contratos más rígidos y son más sensibles a la ralentización de la actividad.

Incertidumbre como norma

La industria energética vive, una vez más, en un escenario marcado por la volatilidad. La guerra ha generado beneficios inmediatos para algunos actores, pero también ha introducido un nivel de incertidumbre que dificulta la planificación.

En el fondo, el dilema es claro: precios altos impulsados por el conflicto son rentables a corto plazo, pero insostenibles a largo. Y una paz que estabilice el mercado podría, al mismo tiempo, reducir los ingresos de todo el sector.

Por eso, aunque el contexto actual invite a celebrar, muchos ejecutivos miran con cautela el futuro. En el negocio del petróleo, no siempre lo que parece una buena noticia lo es también a largo plazo.