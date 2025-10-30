Los expertos observan con interés el posible nuevo as en la manga de Ucrania: "Permitiría atacar incluso Moscú"

Polonia tiene previsto adquirir varios misiles de crucero Barracuda-500, los cuales cuentan con una capacidad de hasta 900 kilómetros, lo que le permitiría llegar (desde Varsovia), en teoría, fácilmente a Moscú, según recoge Defence Express.

Una de las ventajas de este misil de crucero es su bajo coste, su sencillez de producción frente a sus homólogos y su capacidad. El hecho de que ahora Polonia ponga su interés sobre él no es aleatorio, pues el país lleva enfrentando intromisiones aéreas por parte de Rusia desde hace ya algunos meses. El punto de inflexión ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando se interceptaron en su espacio aéreo varios drones de origen ruso, lo que llevó al país a derribarlos.

"La presencia del Barracuda-500 en el arsenal militar polaco permitiría teóricamente atacar incluso Moscú, que se encuentra a unos 900 kilómetros de la frontera estatal", afirman los analistas al medio local euromaidanpress. "Por lo tanto, mirando hacia el futuro, es muy posible que la producción del Barracadura-500 puede establecerse en Ucrania en un tiempo relativamente corto", agregan los mismos.

Respecto a los precios, si se compara con el resto de misiles de su categoría, su valor es bastante bajo (hasta un 30% más barato de media) lo que le convierte en una opción bastante rentable. "El precio de un Barracuda-500 se estima en 216.500 dólares, lo que es muy bajo para un misil de crucero", destacan. Además, es capaz de transportar una carga útil de hasta 45 kilogramos.

Junto a Polonia, Estados Unidos también tiene puesto bajo el foco a estos misiles y de hecho el país de Trump ya expresó su interés de comprar 3.000 misiles Barracuda-500. En cuanto a Ucrania, quien también mostró interés por ellos, todavía no ha cerrado ningún contrato de adquisición, aunque dicho escenario podría darse más pronto que tarde.