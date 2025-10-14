Los pescadores están atónitos por la invasión sin precedentes del fenómeno plagado de tentáculos: arrasan a su paso

Inglaterra está viviendo una plaga sin precedentes. En las costas del sur del país, los pescadores están alertando de la presencia de cientos de pulpos gigantes mediterráneos que están invadiendo las aguas desde hace meses poniendo en peligro su biodiversidad.

Los pescadores de Sussex han presenciado cómo en tan solo unos meses la densidad de pulpos capturados con sus redes en el Canal de la Mancha se ha disparado. Algunos profesionales reportan, incluso, capturas cien veces superiores a lo normal. "Se comen casi todo lo que encuentran. Es una auténtica oleada" de una invasión en expansión, declaró un pescador local, según publicado el medio jeuxvideo.com.

Como consecuencia, en estas regiones se ha vivido un boom en el consumo del pulpo. En Brixham, principal puerto del suroeste, los pescadores vieron cómo sus redes rebosaban de estos cefalópodos en lugar de los peces habituales, un inesperado visitante que les ha llegado a reportar hasta 10.000 libras extra semanas, según ha reportado Xataka. Entre enero y agosto se subastaron más de 12.000 toneladas, con picos diarios de 48 toneladas, lo que convirtió a la localidad en la "capital del pulpo" del Reino Unido.

Sin embargo, la otra cara no es tan amable y proyecta un futuro sombrío para las especies tradicionales, como los cangrejos y langostas, que ahora deben compartir su territorio con estos depredadores, "famosos por su apetito desmedido", según ha remarcado el medio francés. Mientras, los biólogos marinos apuntan al calentamiento del mar como el principal desencadenante.

El aumento de la temperatura del agua ha permitido que los huevos de pulpo sobrevivan mejor y lleguen a zonas en las que hasta ahora no habían sido vistos. De esta forma, remarcan que el Canal de la Mancha "aparentemente se está mediterraneizando, ofreciendo un nuevo entorno para estos cefalópodos, que durante mucho tiempo estuvieron confinados en mares más cálidos".

El profesor Steve Simpson, de la Universidad de Bristol, remarca en The New York Times que las aguas británicas se encuentran en el límite septentrional del rango habitual del pulpo mediterráneo, pero el incremento de temperaturas ha hecho que el entorno resulte "cada vez más favorable para las poblaciones de pulpos".