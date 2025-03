La situación de los más pequeños en Rusia, en el contexto de la guerra en Ucrania, ha puesto en alarma a los medios internacionales, como es el caso del tabloide finlandés Italehti, el cual ha denunciado algunas de las cosas "horribles" a los que los escolares de Rusia se enfrentan en su día a día.

Desde lecciones patrióticas hasta la formación militar obligatoria, los menores son adoctrinados en el ámbito académico con el objetivo de que estén preparados ante el conflicto, que ha cumplido este 2025 los tres años de duración.

Los responsables de realizar dichas lecciones son los mentores, los cuales son combatientes que han llegado directamente desde las trincheras de Ucrania y que no cuentan con las habilidades pedagógicas necesarias para enseñar a los niños. Además, según critica Italehti, algunos de ellos son incluso conocidos neonazis rusos y personas que han realizado crímenes de guerra.

Un ejemplo de estos mentores es Yevgeny Rasskazov, el cual, a pesar de ser famoso por sus opiniones de extrema derecha, acudió a dar clases a los alumnos de la escuela de primaria número 88 de Moscú. De hecho, este llegó a reconocer en el pasado los crímenes de guerra cometidos, la violencia sexual e incluso las castraciones realizadas, tildándose a sí mismo como un "sádico".

Algunas de las acciones que estos combatientes realizan junto a los menores son vestirse con uniformes de camuflaje, manejar armas, ver videos o escuchar historias. Además, los pequeños también realizan poemas, cantan canciones y preparan obsequios para los soldados rusos.

Otro de los mentores es Emil Vajerovski, el cual resultó herido en uno de los combates sucedidos en la región de Járkov y fue dado de baja. Según las grabaciones recopiladas por Italehti, se dedicó a contar a los estudiantes como la Unión Soviética luchó contra el nazismo y cómo Occidente supuestamente decidió volver a aquella época.

Algunos testimonios

"Traté de aislarme del mundo exterior y traté de no mostrar mis emociones, aunque me sentía incómoda. Cuando nos mostró videos del frente, algunos de mis compañeros de clase se rieron. Los soldados también bromeaban sobre ellos", afirmó uno de los niños que participó en las "lecciones de valentía". "No sé qué quería él de nosotros. Dijo que los que se fueron del país eran unos cobardes. Tal vez quería convencernos de la justeza de la guerra", añadió.

Vajerovski, por su parte, subrayó el valor de su trabajo, afirmando que era necesario. "Cuando escuchan las explosiones y escuchan los detalles, entienden que nuestros soldados todavía nos están defendiendo, eso los calma", aseguró el combatiente.

El proyecto ruso de periodismo de investigación Vjorstka cree que estas lecciones, aunque pueden servir a reinsertar a algunos soldados, no siempre acaban bien, pues algunos de estos maestros no han curado sus traumas y tienen dificultades para procesar sus emociones, lo que conlleva un riesgo para los niños.

Además, el sector de los psicólogos tampoco está conforme con esta iniciativa, pues este tipo de reuniones puede provocar estrés y ansiedad en los niños. Así lo afirmó la experta Ekaterina Sudakova, quien declaró que "las consecuencias de la guerra en la psique humana son enormes. El horror de la guerra también es visible en ellos a nivel de la comunicación no verbal. Los niños se dan cuenta de esto y el contexto de las reuniones les dice a los niños que pronto tendrán que ocupar el lugar de las personas en cuestión".

"Si este tipo de enseñanza patriótica y de defensa de la patria dura uno o dos años, y no vemos ningún cambio global, es poco probable que los niños adopten mucho esta retórica", añadió. "Sin embargo, este tipo de acciones nos enseñan que solo hay un punto de vista oficial que no debe ser cuestionado. Educa a los niños para que se comporten de manera uniforme, mantengan un perfil bajo y permanezcan en silencio", concluye Sudakova.