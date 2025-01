Los socialdemócratas alemanes eligen a Olaf Scholz en una difícil apuesta para revalidar la Cancillería

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) ha elegido formalmente este sábado al canciller Olaf Scholz como su candidato a la reválida en las elecciones legislativas de febrero a sabiendas de que su figura está estrechamente vinculada al colapso de la coalición de gobierno que anticipó estos comicios y que su formación parte en desventaja en las encuestas frente a conservadores y ultraderecha.

Scholz ha asumido el mando en el congreso del SPD celebrado este sábado en Berlín, donde prácticamente todos los delegados, casi 600, le han concedido su respaldo frente a solo cinco votos en contra. El canciller ha tomado el micrófono con un llamamiento a luchar y con palabras contra la ascendente ultraderecha alemana. "Si el 23 de febrero tomamos un rumbo equivocado, nos despertaremos en un país diferente", ha asegurado el canciller en su discurso, recogido por 'Der Spiegel'.

El canciller, que calificó el giro a la ultraderecha en la vecina Austria como "opresivo", ha avisado en velada referencia al magnate Elon Musk, defensor del ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que "en Estados Unidos hay fuerzas trabajando para destruir nuestras instituciones democráticas".

Scholz ha aprovechado para entonar un 'mea culpa' por el fracaso de la coalición con Verdes y liberales en los tiempos que ocurrió, y lamentó no haber terminado antes con la alianza cuando gozaba de mayor fuerza política. "Tal vez debería haber dado un golpe sobre la mesa antes, no sólo entre bastidores ,sino públicamente", ha reconocido. A diferencia de su primera candidatura a canciller en 2021, Scholz no fue elegido en votación secreta esta vez.

La dirección del partido justificó esto con el hecho de que Scholz ahora se presenta como canciller y no como rival. Por lo tanto, lo habitual en estos casos es decidir por aclamación, es decir, levantando la mano o poniéndose de pie.

En 2021, el 96,2% de los delegados votaron a favor de Scholz en una votación secreta en línea durante la pandemia de Covid-19.

El SPD, según las encuestas, obtendría un 15 por ciento de los votos, cinco puntos menos que AfD y muy por detrás de la coalición conservadora CDU/CSU, que ganaría un 31 por ciento y necesitaría entablar de nuevo conversaciones con los socialdemócratas para formar gobierno.