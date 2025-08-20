Luz verde al plan de 2,4 millones de euros entre Dinamarca y Ucrania para acabar con las amenazas en el campo de batalla

Un rescatista del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania participa en una misión de desminado en la región de Mykolaiv, Ucrania, el 16 de abril de 2025.

La detección de minas y de artefactos explosivos resulta fundamental en el campo de batalla, motivo por el cual las empresas militares invierten grandes cantidades de dinero. En este sentido, la empresa danesa y ucraniana Dropa Tech, ha decidido destinar cerca de dos millones y medio de euros para el desarrollo de un proyecto con Inteligencia Artificial (IA) que facilite este trabajo.

Una de las ventajas de este producto, conocido como BLUE EYES, es que se puede integrar en las plataformas de drones existentes, lo que permite a estos dispositivos mejorar su capacidad de detección de los diferentes artefactos en las zonas de combate, incluso cuando se pierde la navegación y la comunicación.

Además, gracias a esta tecnología no solo se pueden salvar diversas rutas logísticas de interés o claves para el comercio, sino también mejorar la seguridad del movimiento de las unidades militares.

Otro de los proyectos de la compañía es DROPLA VISION, la cual se trata de una plataforma de mapeo multisensorial que ayuda al desminado humanitario tal y como recoge el medio militarnyi, permitiendo también la planificación de misiones para estudios terrestres a todos los niveles con el fin de detectar los posibles artefactos peligrosos. Los dos prototipos ya están siendo probados en el campo de batalla.