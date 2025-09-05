Maduro moviliza a milicianos y reservistas, mientras EEUU denuncia que cazas venezolanos sobrevuelan sus buques

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de Gobierno en Caracas, el 3 de septiembre de 2025.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó esta madrugada a que las personas que en las últimas dos semanas se inscribieron en la Milicia Bolivariana, un cuerpo de reservistas integrado por voluntarios, acudan ya este viernes a la "primera activación" para defender al país.

El chavista lanzó la convocatoria durante una transmisión de la televisora estatal, VTV, en medio de las tensiones que a lo largo de esta semana han aumentado entre Venezuela y Estados Unidos. La temperatura subió, sobre todo, después de que el martes Washington diera a conocer que destruyó una supuesta embarcación que transportaba drogas en aguas del Caribe, tras haber zarpado de territorio venezolano. Su acción dejó 11 muertos, supuestamente miembros de la banda del Tren de Aragua.

"Vamos a hacer la primera activación de todos los alistados y alistadas, de toda la Milicia Nacional en su conjunto, y de los reservistas, para incorporarse a la gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas, por primera vez en la historia militar del país", informó Maduro.

En el encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), emitido por televisión a la nación, dijo que también está convocada la que denominó "base poderosa" de 4,5 millones de milicianos "ya entrenados durante años", a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la milicia.

El líder chavista aseguró que se activarán "por primera vez en la historia militar del país" las que denominó Unidades Comunales de Milicia (UCM) en 5.336 comunidades, y explicó que cada una de ellas tendrá "un conjunto de bases populares de defensa integral", que son un total de 15.751, donde serán incorporados los alistados.

Posteriormente, los milicianos serán llamados a participar en jornadas con "niveles más elevados y superiores", adelantó Maduro, sin ofrecer mayores detalles.

"Usted venezolano, usted venezolana, compatriota amado, que ama a este país y que está dispuesto a defenderlo, por su familia, por su comunidad, por nuestra historia, por dignidad, va a tener el Sistema Patria donde ya se establece de manera permanente", enfatizó.

"Estamos enfrentando corrientes extremistas del norte, naziextremista, (...) que pretenden amenazar la paz de Suramérica, del Caribe, y pretenden seguir atacando los derechos de los pueblos del mundo" Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Para el jefe de Estado, el proceso de alistamiento que se llevó a cabo en la segunda mitad del pasado mes "tuvo un gran impacto mundial" y Venezuela, dijo, "asombró al mundo" con estas jornadas de registro en la Milicia.

Al respecto, ratificó que esta inscripción "va a ser permanente" y, en ese sentido, anunció la puesta en marcha del Sistema de Alistamiento Permanente (SAP) a través del Sistema Patria, una plataforma virtual del Estado. Maduro destacó la "capacidad absoluta" del país para "hacer triunfar la paz en cualquier circunstancia" y para "defenderse de tantas amenazas y guerras psicológicas".

"Estamos enfrentando corrientes extremistas del norte, naziextremista, (...) que pretenden amenazar la paz de Suramérica, del Caribe, y pretenden seguir atacando los derechos de los pueblos del mundo", agregó.

EEUU había anunciado el despliegue de buques de guerra en el Caribe para combatir al narcotráfico. Sin embargo, Venezuela considera que esta maniobra representa una amenaza y por ello abrió jornadas para que los ciudadanos pudieran inscribirse en la Milicia Bolivariana. Este cuerpo de reservistas fue creado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez con el nombre de Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional y en 2009 lo cambió a Milicia Bolivariana.

Los anuncios de Maduro se suman a las respuestas de Venezuela frente a las acciones de Estados Unidos, que en julio designó al llamado Tren de Aragua como una organización terrorista internacional y acusó a Maduro de encabezarlo. Caracas rechaza tanto los señalamientos contra Maduro como la existencia en sí del grupo, que dio por desmantelado en 2023, cuando accedió a la cárcel donde tenía su núcleo duro.

Aún así, en el caso concreto del ataque al barco del martes, el Palacio de Miraflores sigue insistiendo en que estamos ante una maniobra de propaganda de EEUU y que la agresión fue un fake. Esta vez ha sido el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha cuestionado la veracidad de la noticia. "De haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar detener, sin aniquilar sin combate previo, a esa presunta embarcación, (de la) que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí. Simplemente un video animado", dijo Saab un acto del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en una plaza en Caracas, transmitido por el canal privado Globovisión.

Denuncia de Washington

Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció también esta madrugada que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe. En un comunicado oficial, calificó este acto como una "maniobra provocativa" para interferir con las acciones contra el "narcoterrorismo".

Además, un portavoz del Pentágono, citado por diversos medios estadounidenses, calificó la maniobra como una "demostración de fuerza innecesaria y peligrosa", asegurando que la Marina estadounidense "continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional".

El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4.500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el "combate contra el narcotráfico".

