Mandla, nieto de Nelson Mandela, es uno de los activistas de la Flotilla que Israel ha detenido en aguas internacionales

Mandla Mandela recordó al partir con la Flotilla que su abuelo, el histórico líder sudafricano, se había comprometido con los palestinos.

Nelson Mandela, con gorro decorado con banderas sudafricanas, se abraza con el activista brasileño Thiago Ávila, en Túnez.Hasan Mrad/UCG

"Mi nombre es Nkosi Zwelivelile Mandela y soy ciudadano de la República de Sudáfrica. Si estás viendo este vídeo, significa que hemos sido interceptados y secuestrados por el Estado del apartheid de Israel. Os pido que solicitéis a nuestro Gobierno que ejerza presión para mi liberación inmediata". Como el resto de los activistas a bordo de la Global Sumud Flotilla, Nkosi Zwelivelile grabó este vídeo para que fuera publicado solo si era detenido de manera ilegal por Israel en su intento por llegar a Gaza. Lo que diferencia a este exdiputado de la Asamblea Nacional sudafricana del resto de tripulantes de la Flotilla es que en su árbol genealógico aparece un nombre que debería sonar a cualquiera: su abuelo era Nelson Mandela, el histórico líder sudafricano antiapartheid.

Mandla Mandela, como se le conoce, se unió a la Global Sumud Flotilla cuando esta permanecía atracada en Túnez. Así explicó su decisión a la agencia de noticias Reuters justo antes de coger un vuelo en el aeropuerto de Johannesburgo: "Muchos de nosotros, que hemos visitado los territorios ocupados en Palestina, solo hemos regresado con una conclusión: que los palestinos están experimentando una forma de apartheid mucho peor de la que nosotros experimentamos. Creemos que la comunidad global tiene que seguir apoyando a los palestinos, tal y como ellos estuvieron a nuestro lado".

Ya en Túnez, y antes de partir hacia Gaza, Mandela manifestó que había algo muy personal en sus intentos por llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino: mantener vivo el legado de su abuelo. "Para nosotros, el legado que ha dejado mi abuelo, el presidente Nelson Rolihlahla Mandela, está entrelazado con la lucha de los palestinos. Durante nuestros días más oscuros, en la lucha por la liberación, nuestros líderes, como mi abuelo y sus camaradas, se inspiraron enormemente en la lucha palestina mientras estaban en las cárceles del apartheid sudafricano. Cuando fue liberado [Nelson Mandela], visitó a los palestinos en Gaza en 1995 y 1997. Y se comprometió con ellos, diciendo que nuestra libertad estaría incompleta sin la libertad del pueblo palestino".

Anoche, Mandla Mandela pudo emitir un último vídeo antes de ser asaltado por el Ejército israelí. Ataviado con el chaleco salvavidas, Mandela aseguró que tenían a la vista a barios barcos de la Armada de Israel. "Hacemos un llamamiento a toda la comunidad internacional para que ejerzan presión sobre nuestros gobiernos y exijan nuestro paso seguro a Gaza", dijo Mandela para advertir sobre su inminente "secuestro".

El 29 de diciembre de 2023, en ese intento por pervivir el legado de Nelson Mandela, el Gobierno de Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En varias ocasiones, además, ha solicitado medidas provisionales al Tribunal, como que Israel cese los ataques o permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Nadie puede decir que no lo sabía. Ningún solo miembro de ningún Gobierno europeo puede decir que no sabía lo que ocurriría en aguas del Mediterráneo, en aguas internacionales, si no hacían nada para evitarlo. Tal y como se preveía, esta noche Israel ha comenzado el asalto a los más de 40 barcos de la Global Sumud Flotilla. Y no, no ha habido apoyo ni de España, ni de Italia, ni de Grecia, que han visto desde la distancia y por orden de sus respectivos Gobiernos cómo un país que comete un genocidio detiene ilegalmente y en aguas internacionales a sus ciudadanos.

