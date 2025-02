Nuevo parte del papa: "ha descansado bien toda la noche" tras remitir la crisis respiratoria

El Papa Francisco "ha descansado bien toda la noche", según ha informado el Vaticano en el primer comunicado de este martes, 25 de febrero.

En las últimas horas el Pontífice ha experimentado una "ligera mejoría" y no ha sufrido nuevas crisis respiratorias, según la información difundida por la Santa Sede a última hora de este lunes. No obstante, sus condiciones clínicas continúan "siendo críticas", continua recibiendo oxígeno, aunque la insuficiencia renal leve registrada el domingo "no es motivo de preocupación".

El Pontífice lleva ingresado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pasado sábado experimentó un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática como consecuencia de la neumonía bilateral de la que ha sido diagnosticado.