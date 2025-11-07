Nuevo varapalo a Bolsonaro: el relator del juicio rechaza los recursos y pide confirmar la sentencia

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda a sus afines desde su casa de Brasilia, donde sigue en arresto domiciliario, el 14 de agosto de 2025.

Nuevo varapalo a Bolsonaro. El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jaur Bolsonaro, rechazó este viernes las últimas apelaciones del líder de ultraderecha y pidió confirmar la condena a 27 años de cárcel dictada en septiembre.

De Moraes fue el primero de los magistrados de la Primera Sala de la Corte Suprema en manifestarse sobre los recursos presentados por la defensa de Bolsonaro y ahora falta que se pronuncien los otros cuatro miembros de ese colegiado, que —así como el relator— lo harán en forma virtual, en el sistema informático del tribunal.

"No hubo ninguna omisión" en la sentencia, que "declara las circunstancias judiciales desfavorables" para Bolsonaro, por lo que se considera "inviable el argumento defensivo", indicó el juez De Moraes en el voto que publicó este viernes.

La decisión se extiende a otros siete condenados, entre quienes hay exministros y antiguos jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista.

-Noticia en ampliación-