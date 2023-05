Los palestinos conmemoran el 75º aniversario de la Nakba, la "catástrofe" tras la creación de Israel

Mahmoud Issa / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Los palestinos conmemoran este lunes el 75º Día de la Nakba, un término árabe que significa "catástrofe" y que hace referencia a la huida de cerca de 700.000 personas de sus hogares -hacia Cisjordania, la Franja de Gaza y países de la región- tras la creación en 1948 del Estado de Israel.

La jornada, que suele estar acompañada por actos en apoyo a los palestinos y protestas en los Territorios Palestinos Ocupados, se celebra oficialmente desde 1998, tras un decreto del entonces presidente palestino, Yasser Arafat, coincidiendo con los 50 años de estos acontecimientos.

La fecha es considerada por los palestinos como la más triste del año, dado que supuso el momento en el que arrancó el desplazamiento de más de la mitad de la población, en lo que a día de hoy se ha convertido en la crisis de refugiados más prolongada del mundo.

Los actos de este año -que incluirán uno en la sede de Naciones Unidas en Nueva York por parte del Comité de la ONU para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino (CEIRPP) y la misión palestina ante el organismo y un concierto solidario en Madrid- llegan en medio de un nuevo repunte de las tensiones.

Así, en lo que va de 2023 se ha registrado un aumento de las operaciones de seguridad por parte de Israel, que han dejado más de 90 palestinos muertos y más de 3.000 heridos en Cisjordania y Jerusalén Este, según datos de la ONU. Además, han muerto 17 israelíes en ataques por parte de palestinos.

A esta situación se suman los ataques por parte de colonos y los bombardeos ejecutados durante los últimos días por parte del Ejército de Israel contra posiciones de Yihad Islámica en la Franja de Gaza, que han dejado más de 25 palestinos muertos, entre ellos cuatro menores de edad.

En este sentido, el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que "la Nakba es un hecho continuo" y ha denunciado que "la estrategia de Israel es eliminar la causa palestina y, si fuera posible, la existencia del pueblo palestino mismo".

"Para esto han implementado una política sistemática de limpieza étnica. La expulsión de aquellos que hoy son refugiados es limpieza étnica y esto perdura hasta el día de hoy con la anexión de territorios palestinos", ha señalado, al tiempo que ha recordado que la construcción de asentamientos "es una violación clara y directa del Derecho Internacional" que "puede ser considerada un crimen de guerra".

El embajador ha criticado además "la política de encarcelamiento de cualquier palestino que resista ante la ocupación" y "el asesinato sistemático y la ejecución, de hecho fuera de la ley, de palestinos que Israel considera terroristas". "¿Cuál es la definición de terrorismo según Israel? Cualquiera que se oponga a las políticas del Estado de Israel", ha argumentado.

"En el caso de un palestino, es terrorista, y si no es palestino, automáticamente es tildado de antisemita. Con este chantaje, Israel continúa todos los días con las mismas políticas", ha lamentado, antes de incidir en que la comunidad internacional tiene "obligación y responsabilidad" a la hora de garantizar que se aplican sus resoluciones.

Responsabilidad internacional y doble rasero

En esta línea, ha incidido en que la resolución 181 -aprobada en 1947 y que dio pie a la creación de Israel- "había destinado cerca del 55 por ciento del territorio de la Palestina histórica a la población palestina", si bien Israel "ocupó el 68 por ciento" y "la misma proporción, más o menos, de la población palestina fue expulsada".

"La comunidad internacional hizo todo lo posible para la creación del Estado de Israel y no hizo nada para que fuera concretada la parte correspondiente al Estado de Palestina", ha criticado, antes de reseñar que si Israel "continúa con estas políticas de asesinato, intimidación, aniquilamiento, usurpación, ocupación y expansión" es "porque puede".

"En el caso de Ucrania, al día siguiente de la invasión rusa se tomaron medidas drásticas y concretas en contra de Rusia. En el caso de la invasión y ocupación israelí de Palestina, Estados Unidos ni siquiera permite hacer una declaración o un comunicado del Consejo de Seguridad (de la ONU) que condene las políticas del Estado israelí", ha manifestado.

"Mientras Israel no tenga que pagar un coste por su ocupación y mientras nuestros amigos de la Unión Europea y de otros sitios financian la ocupación, ¿por qué Israel va a cambiar de parecer si le ha sido muy útil su política y le ha dado enormes dividendos?", se ha preguntado, al tiempo que ha incidido en que "la solución es que la comunidad internacional tenga conciencia de que esta situación no puede seguir así y que este (...) doble rasero (...) no puede continuar", ha puntualizado.

"De una vez por todas"

Abdel Wahed ha puesto en el foco también la situación "paupérrima" en la que viven los refugiados en los campamentos y ha aseverado que "en la mayoría" de los casos sus hogares no cuentan "con las condiciones mínimas" para una vida digna. "Hay que recordar que estos refugiados son víctimas de las grandes potencias que ha creado el Estado de Israel", ha subrayado.

"Estos refugiados, hasta el día de hoy, están siendo castigados todos los días por parte del Estado de Israel", ha apuntado, al tiempo que ha destacado la "gran labor" que realiza la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para dar apoyo a estas comunidades, especialmente a nivel de educación y salud.

La UNRWA fue creada en 1949 para un periodo inicial de tres años con el objetivo de atender a 700.000 refugiados palestinos, si bien su mandato ha tenido que ser renovado en 24 ocasiones desde entonces, con sus actividades centradas en materia de educación, formación profesional, atención primaria, apoyo psicosocial y entrega de alimentos.

En este sentido, la directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí, ha recalcado en declaraciones a Europa Press que "los refugiados de Palestina necesitan de una vez por todas una solución que termine de una vez por todas con su situación injusta y con su sufrimiento".

"Las personas palestinas no quieren permanecer como refugiados indefinidamente", ha dicho, antes de recordar que esta situación es la "más antigua del mundo" en lo relativo a refugiados. "Es uno de los colectivos de refugiados más numerosos", ha especificado.

Martí ha detallado que en la actualidad hay registrados más de seis millones de refugiados palestinos y ha hecho hincapié en que en estos campamentos "la palabra 'temporal' ha perdido todo su significado". "Llevan 75 años sufriendo la desposesión, viviendo durante décadas bajo ocupación militar, violencia, injusticia y sin derechos; viviendo aferrados a una vida de recuerdos, la de antes del 48", ha explicado.

"Cada año se deteriora más su situación, cada año están más cerca de perder la esperanza a una vida mejor, cada año se sienten más abandonados por la comunidad internacional", ha apuntado, antes de criticar que "la comunidad internacional ha sido incapaz en 75 años de encontrar una solución justa y definitiva a su situación".

"La consecuencia de ello no es solo que sean refugiados de por vida, sino que se encuentran atrapados en otras guerras, como la de Siria, o bajo ocupación militar en Palestina, o en países donde tienen sus derechos restringidos, como en Líbano o aún peor, intentando huir de todo ello y dejándose la vida en el intento de llegar a Europa o a otras zonas menos hostiles", ha zanjado.