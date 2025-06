Preguntan a Ucrania si prevé que Putin invada un país europeo y la respuesta activa todas las alarmas

Volodímir Zelenski avisa que el Kremlin planea nuevos ataques en territorio europeo. "Tenemos pruebas de que Moscú está preparando nuevas operaciones en Europa", asegura el presidente ucraniano en la red social Telegram. Aunque no quiso dar más detalles, revela que informará a "sus aliados".

En declaraciones recogidas por el medio Ny Heder, el corresponsal de TV2 en Ucrania, Claus Borg Reinholdt, rompe con la posición del presidente, al no ver "probable" este posible ataque. "Probablemente, se activaría el artículo 5, y Rusia no se atreve a arriesgarse a eso", opina. "Moscú no es la gran nación bélica que alguna vez fue. Han perdido muchos soldados en Ucrania y, aunque están progresando poco a poco, están pagando un alto precio en equipos y soldados", agrega.

No obstante, el jefe de los servicios de inteligencia de Ucrania asegura que "Polonia, los países bálticos y el norte de Europa están en peligro". "Cuando llegue el fin de la guerra en Ucrania, Rusia estará técnicamente lista para una nueva agresión. Esta vez con Europa".

El pasado mayo, un alto comandante de las fuerzas armadas finlandesas, Sami Nurmi, aseguró que Finlandia se está preparando para "lo peor". Estas sombrías declaraciones se produjeron después de que aumentase la presencia rusa en las fronteras con la OTAN. En unas imágenes satelitales del lado ruso de la frontera con Helsinki, se observaban "filas de tiendas de campaña recién montadas, un almacén con espacio para 50 tanques blindados y una base de helicópteros recientemente renovada".

Estos hechos están respaldados por las últimas informaciones publicadas por el servicio de inteligencia danés, que asegura que "en unos dos años", Rusia representará una "amenaza creíble" para uno o más países de la OTAN. Además, asegura que "estará lista" para una guerra regional contra varios países en la región del mar Báltico.

Este lunes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la OTAN protegería "cada centímetro" de su territorio. Una respuesta rusa sería "devastadora" para Rusia. Los países de la Alianza han alcanzado un acuerdo para aumentar un 5% de su PIB en Defensa.