Destapan el gran robo de miles de millones en Corea del Norte para financiar el desarrollo de un plan nuclear

Un informe publicado por el Equipo de Vigilancia de las Sanciones Multilaterales ha destapado que un grupo de hackers norcoreanos ha llevado a cabo un gran robo de miles de millones de dólares para financiar el plan nuclear del país dirigido por Kim Jong-un.

Según la investigación, esos hackers habrían obtenido puestos de trabajo a distancia en empresas extranjeras (falsificando sus identidades) y habrían aprovechado esa posición para hacer uso malware diseñado para interrumpir las redes y robar datos confidenciales.

De esa forma, los ciberdelincuentes habrían conseguido robar miles de millones de dólares infiltrándose en plataformas de intercambio de criptomonedas. El dinero habría sido destinado a la investigación y el desarrollo de armas nucleares norcoreanas.

El Equipo de Vigilancia de las Sanciones Multilaterales fue creado el pasado año con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte. El grupo está compuesto por EEUU, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Reino Unido.

Otra de las conclusiones a las que ha llegado el informe es que el país liderado por Kim Jong-un habría recurrido a las criptomonedas para lograr eludir las sanciones internacionales impuestas con motivo del desarrollo de su programa nuclear. En concreto, Corea del Norte habría blanqueado dinero y comprado suministros militares de forma ilegal.

En ese sentido, tal y como recoge Daily Express, la investigación apunta a que estas presuntas actividades criminales de Corea del Norte "han estado directamente relacionadas con la destrucción de equipos informáticos físicos, el peligro para la vida humana, la pérdida de activos y propiedades de ciudadanos particulares y la financiación de los programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de la RPDC (las siglas del nombre oficial de Corea del Norte: República Popular Democrática de Corea)".