La táctica punitiva de Putin con los disidentes: "Se ha acelerado desde el comienzo de la guerra" 

Decenas de ciudadanos rusos están siendo sometidos a tratamiento psiquiátrico obligatorio debido a sus opiniones políticas, según ha denunciado un grupo de abogados y ONG de derechos humanos, una tendencia que, según afirman, se ha acelerado desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

La práctica tiene ecos de un método de control ampliamente utilizado en la Unión Soviética y conocido como psiquiatría punitiva, incluso si la escala actual está muy por debajo de la observada desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980.

La agencia Reuters ha analizado datos de un experto internacional y de dos grupos rusos de derechos humanos, ha entrevistado a tres abogados y ha revisado los materiales de los casos de dos activistas mujeres enviadas por orden judicial para someterse a evaluaciones psiquiátricas en un hospital de Siberia. Con todo ello, ha armado una denuncia desgarradora.

Las mujeres, cuyos relatos se relatan en detalle por primera vez, fueron liberadas después de algunas semanas, pero describieron la experiencia como una experiencia traumática.

Yekaterina Fatyanova, de 37 años, fue internada el 28 de abril del año pasado en el hospital psiquiátrico número 1 de la KKPND en su ciudad natal, Krasnoyarsk, tras ser acusada de desacreditar a las fuerzas armadas rusas al publicar un artículo en un pequeño periódico de oposición que dirigía en su tiempo libre. Ella no era la autora del artículo, que sostenía que la guerra en Ucrania estaba motivada por motivos imperialistas.

Mientras estaba en el hospital fue sometida a procedimientos dolorosos, degradantes e innecesarios, incluido un examen ginecológico, escribió en cartas de queja a las autoridades, revisadas por Reuters.

Fatyanova fue dada de alta del hospital el 27 de mayo después de que los médicos determinaran, en un documento visto por la agencia británica, que no tenía trastornos ni enfermedades mentales. "Creo que el verdadero propósito de colocarme allí era la represión moral y el aislamiento de la sociedad, posiblemente como castigo por mi posición cívica activa", dijo.

"Creo que el verdadero propósito de colocarme allí era la represión moral y el aislamiento de la sociedad, posiblemente como castigo por mi posición cívica activa"

Robert van Voren, profesor holandés y activista de derechos humanos que ha pasado décadas estudiando lo que él describe como el abuso político de la psiquiatría en Rusia, dijo que había documentado alrededor de 23 casos de este tipo al año desde 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, frente a un promedio anual de alrededor de cinco entre 2015 y 2021.

El Ministerio de Justicia ruso, el Comisionado para los Derechos Humanos y el Kremlin no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el supuesto uso de la psiquiatría con fines políticos. El Kremlin dice que no analiza casos individuales que pasan por el sistema de justicia penal, ya que estos son asuntos que competen a los tribunales. El Hospital KKPND No. 1 no respondió a una solicitud de comentarios.

Escalada 'inquietante'

En la era soviética, miles de disidentes fueron hospitalizados por razones políticas, basándose en la premisa de que sólo un enfermo mental se opondría al Estado comunista. Entre los casos más conocidos están los del disidente Vladimir Bukovsky y el poeta y premio Nobel Joseph Brodsky.

Aunque está muy por debajo de esa escala, la tendencia actual es, no obstante, "perturbadora", dijo van Voren en una entrevista. Reuters había informado anteriormente sobre el resurgimiento de otras prácticas de la era soviética durante la guerra de Ucrania, incluidas las denuncias ciudadanas de presuntos disidentes.

En muchas otras partes del mundo, el uso del tratamiento psiquiátrico obligatorio ha ido disminuyendo y generalmente se limita a casos criminales violentos, dijo Dainius Puras, un psiquiatra lituano que se desempeñó como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.

Puras dijo que la erosión de las reformas democráticas en Rusia tuvo un "impacto perjudicial en la psiquiatría rusa", advirtiendo que el uso de psiquiatras designados por el Estado en casos judiciales probablemente conduce a decisiones que sirven a los intereses de las autoridades nacionales.

En Rusia, el tratamiento obligatorio "se vuelve a utilizar con fines políticos, como en la época de la Unión Soviética", explicó.

El grupo ruso de derechos humanos Memorial (Nobel de la Paz 2022) ha identificado a 48 personas que, según afirma, están recibiendo actualmente ese tratamiento en casos con motivaciones políticas. De ellos, 46 son pacientes psiquiátricos internados y dos reciben tratamiento ambulatorio mientras están en prisión.

Los cargos más comunes contra ellos estaban relacionados con las críticas a la guerra. 13 de las personas habían sido procesadas bajo leyes de censura aprobadas poco después de la invasión rusa, dijo el grupo de derechos humanos.

Según Memorial, la persona más joven sometida a tratamiento psiquiátrico obligatorio por protestar contra la guerra cumplió 20 años en el hospital la semana pasada. Fue investigado cuando era adolescente en 2023 por pedir permiso para organizar una manifestación contra la guerra y un tribunal ordenó su hospitalización en febrero del año pasado.

Anastasia Pilipenko, una abogada que ha representado a personas sometidas a tratamiento psiquiátrico obligatorio, dijo a Reuters que no consideraba que "el comportamiento arriesgado en forma de declaraciones públicas contra la guerra sea un signo de trastorno mental". Pilipenko no representa a ninguna de las personas en esta historia.

Las hospitalizaciones representan una pequeña fracción del total de arrestos y encarcelamientos por delitos políticos, incluidos los que se manifiestan contra la guerra. Según el grupo ruso de derechos humanos OVD-Info, desde que comenzó la invasión a gran escala, poco más de 20.000 personas han sido arrestadas por expresar una posición contraria a la guerra. Unas 1.155 personas han sido acusadas penalmente.

Para aquellos admitidos como pacientes psiquiátricos, el trauma adicional se deriva de la naturaleza abierta de su detención y del hecho de que su cordura está siendo puesta en duda, dijo van Voren. "Pone en tela de juicio el valor de lo que uno piensa, porque se lo califica de enfermedad mental, y eso tiene un efecto muy debilitante".

Memorial dijo que la persona que estuvo hospitalizada durante más tiempo en un caso con motivaciones políticas es Albert Gurdjian, internado desde 2017 después de supuestamente publicar en línea que los funcionarios de justicia eran un grupo del crimen organizado y que sería bueno "volar el yate" de un empresario cercano al presidente Vladimir Putin. Reuters no pudo contactar a Gurdjian para solicitarle comentarios.

"Psiquiatría punitiva"

La periodista de Krasnoyarsk, Fatyanova, dijo en sus denuncias que fue llevada al hospital KKPND No. 1 por oficiales del servicio de seguridad FSB y que fue presionada para firmar formularios de admisión autorizando el tratamiento y los procedimientos sin su consentimiento informado y voluntario.

Allí, contó que tuvo que dimitir de su trabajo principal en una empresa de gestión porque esta se negó a concederle una licencia. También había sido despedida de un trabajo anterior en una empresa de transporte en diciembre de 2023 después de que el FSB comenzara a investigarla, afirmó en sus denuncias.

Dijo que a veces a los pacientes se les negaban los paseos diarios, se les daba pan mohoso y con frecuencia eran molestados por gritos femeninos desde otro piso del edificio.

El Ministerio de Sanidad respondió desestimando las quejas de Fatyanova. Sin embargo, la inspección sanitaria regional informó en una carta del 1 de octubre de 2024 que había advertido al hospital que debía obtener el consentimiento informado de los pacientes.

En diciembre, Fatyanova fue condenada por el artículo del periódico a dos años de trabajos forzados, una forma de castigo en la que los presos tienen que vivir en un albergue y realizar tareas que en su mayoría no requieren ninguna cualificación, como recoger basura o limpiar la nieve. La sentencia aún no ha entrado en vigor, a la espera de las apelaciones, dijo.

Mientras estaba en el hospital, conoció a Olga Suvorova, de 56 años, una prolífica activista en temas sociales y ambientales que dijo a Reuters que ella también había sido sometida allí a pruebas invasivas e innecesarias aunque, a diferencia de Fatyanova, se negó a firmar un formulario de consentimiento.

"Esto es psiquiatría punitiva", dijo Suvorova en una entrevista telefónica. "El objetivo de todo esto es difamarme, menospreciar mi contribución... y calumniarme y hacer que la gente ya no confíe en mí".

La activista social Olga Suvorova en Krasnoyarsk, en febrero de 2025. via REUTERS

Los documentos del caso muestran que el internamiento de Suvorova se debió a una investigación criminal que alegaba que había acusado falsamente a un agente de policía de agresión en octubre de 2023. Suvorova dice que el agente la maltrató. Respaldó su denuncia con un informe médico que mostraba hematomas que la obligaron a usar un cabestrillo durante dos semanas.

En diciembre de 2023, Suvorova fue arrestada en el caso de acusación falsa en el aeropuerto de Krasnoyarsk después de regresar de una reunión en Moscú con Yekaterina Duntsova, una política de la oposición que buscaba presentarse contra Putin en unas elecciones.

Suvorova se negó a admitir su mala conducta y, por orden de un investigador, fue enviada a dos evaluaciones psiquiátricas ambulatorias. En un informe, un médico dijo que mostraba signos de "trastorno mixto de personalidad", que incluía un comportamiento impulsivo y una "fijación en el deseo de ayudar a otras personas".

Para una mayor investigación, un tribunal envió en mayo a Suvorova al KKPND No. 1 como paciente internada, según mostraron los documentos revisados por Reuters. Suvorova dijo que sólo después de quejarse del trato recibido le dieron el alta después de tres semanas, con un documento médico que indicaba que no se había detectado ningún trastorno psiquiátrico en ella.

Suvorova reconoció que durante dos comparecencias ante el tribunal, en 2021 y 2024, se cortó el brazo públicamente y le hizo sangrar. Dijo que en ninguna de las dos ocasiones se lastimó gravemente y que había actuado para denunciar injusticias.

"Elijo métodos que puedan llamar la atención", afirma. "Si hubiera motivos reales para sospechar que padezco una enfermedad psiquiátrica, seguramente no habría salido del hospital".

Derechos de los huérfanos

Ingvar Gorlanov, un joven de 26 años de Siberia cuyos padres murieron cuando él era un niño, fue enviado por primera vez a una institución psiquiátrica en 2019 cuando organizó un piquete unipersonal frente a la administración presidencial en Moscú, exigiendo una reunión con Putin sobre los derechos de los huérfanos, según su abogado, Alexei Pryanishnikov.

La policía detuvo a Gorlanov y lo llevó a un hospital. Unos días después, un tribunal dictó sentencia a favor del tratamiento obligatorio.

Desde entonces, Gorlanov ha sido enviado a otros dos hospitales psiquiátricos tras ser detenido en reiteradas ocasiones, dijo Pryanishnikov a Reuters. Está incluido en una lista federal de terroristas y extremistas, acusado de delitos que incluyen incitación al odio e insultos a un agente de policía.

Pryanishnikov dijo que su cliente era una persona normal con un "gran sentido de la justicia" que no representa ningún peligro para sí mismo ni para los demás y que debería recibir terapia en lugar de tratamiento hospitalario y medicamentos antipsicóticos.

Reuters se ha comunicado esporádicamente por mensajes de texto con Gorlanov, internado en un centro psiquiátrico de su ciudad natal, Novokuznetsk, desde el 15 de julio. Gorlanov dijo que le permitían usar su teléfono durante 10 minutos los fines de semana. A principios de febrero, Gorlanov dijo que todavía estaba internado allí.

Cuando se le preguntó qué lo motivó a seguir protestando, Gorlanov respondió: "La oportunidad de contribuir a cambiar la política del país para mejor".