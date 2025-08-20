Reino Unido emite una alerta por lo que hace Rusia en sus escuelas: clases para aprender a usar drones de guerra

Unos niños pasan ante un cartel con la foto de Vladimir Putin en su escuela de San Petersburgo, en una imagen de archivo.

Desde el comienzo de la ofensiva en Ucrania, la militarización de la sociedad rusa se acentúa paulatinamente. Una nueva alerta de los servicios de inteligencia de Reino Unido lo certifica. El Kremlin ha comenzado a impartir clases para el manejo de aeronaves no tripuladas, más conocidas como drones, en más de 500 escuelas y centros de formación profesional en ese país. Unas prácticas militares que se llevan a cabo día a día en el frente de la guerra.

De acuerdo a un informe difundido por el Ministerio de Defensa británico, más de 2.500 profesores han recibido formación específica. Además, el ministro de Educación de ese país, Valeri Falkov, ya adelantó en mayo de 2024 la intención del Gobierno de ampliar a un millón la cifra de especialistas en este campo antes de 2030.

De este modo, para Londres, la introducción de la enseñanza sobre drones en las aulas evidencia la "militarización" constante emprendida en el sistema educativo ruso, una tendencia que se ha hecho especialmente palpable desde que el presidente, Vladímir Putin, dio orden de invadir Ucrania en febrero de 2022.

La información de la inteligencia británica coincide con un importante anuncio de Putin. El pasado junio, el Kremlin anunció la creación de una rama específica de las Fuerzas Armadas sobre drones, con vistas, a mejorar estas capacidades a largo plazo.

Programa de militarización de escuelas y universidades

Fue en abril de este 2025, cuando el Kremlin anunció en nuevo programa para militarizar colegios y universidades. De acuerdo al diario El País, el Ministerio de Educación de ese país, compró más de 17.000 aparatos no tripulados y formó a sus maestros para llevar a cabo el plan. "Es necesario garantizar que el programa está totalmente listo a partir del 1 de septiembre", advirtió entonces el viceprimer ministro Andréi Beloúsov. Un objetivo que, según Reino Unido, parece haberse cumplido.

En los últimos meses, Putin ha puesto especial interés en estos vehículos no tripulados después de que se haya demostrado su factor diferencial en la guerra moderna. El propio presidente ruso reconoció que "la carencia de drones es un problema grave para sus tropas".

Tal y como recoge el diario, las visitas de veteranos de guerra es cada vez más habitual en las escuelas rusas. Además, el Kremlin ha recuperado una "tradición soviética": la impartición de una formación básica sobre la guerra entre los menores antes de que sean llamados a realizar una "mili" obligatoria entre los 18 y los 30 años. Esto ayudaría a las fuerzas rusas a reclutar a más soldados en el futuro.