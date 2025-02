Reino Unido y Francia proponen un ejército de 30.000 soldados para proteger Ucrania

A pesar de que en la primera Cumbre informal de líderes europeos se constatara el disenso respecto al envío de tropas a Ucrania, Reino Unido y Francia quieren crear una "fuerza de seguridad" de al menos 30.000 soldados para proteger Ucrania. Según ha desvelado The Guardian, este ejército se centraría "en la defensa aérea y marítima".

Según la información que maneja el periódico británico, que cita a funcionarios occidentales, las tropas terrestres serían "mínimas" y no se desplegarían cerca de la línea del frente, en el este de Ucrania. Su objetivo principal sería el de garantizar la reapertura de los vuelos comerciales en el espacio aéreo ucraniano y proteger el comercio marítimo que navega por el Mar Negro.

Esta propuesta sería sin lugar a dudas rechazada por Rusia, que en más de una ocasión ha declarado que se opone a la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, dijo que algo así "sería inaceptable". Según The Guardian, además, se desconoce si el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, apoya la iniciativa, ya que él pidió la creación de una fuerza de disuasión de entre 100.000 y 150.000 soldados, entre los que quiere que esté Estados Unidos. Desde la Administración Trump, no obstante, ya han dejado claro que no desplegarán ni un solo soldado estadounidense.

Después de la Cumbre informal de París, el primer mandatario en salir a hablar ante los medios, el aún canciller alemán Olaf Scholz, consideró que no era momento de abrir el debate sobre si convenía enviar tropas o no. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, tampoco comparten que sea el momento para hablar acerca de esta posibilidad.

En lo que sí se han puesto de acuerdo los líderes políticos, uno de los pocos aspectos en los que sí hay consenso, es que tanto Ucrania como la UE deben participar en las negociaciones abiertas entre Estados Unidos y Rusia.