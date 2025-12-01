Reunión al más alto nivel en la Casa Blanca: Trump convoca a su Gabinete este lunes para decidir los próximos pasos en Venezuela

Reunión de alto nivel en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reúne a su equipo de seguridad este lunes para debatir los próximos pasos en la relación con Venezuela. El mundo contiene el aliento mientras la tensión se encuentra en máximos desde hace días ante la posibilidad de que el republicano opte por lanzar un ataque contra el país caribeño.

Tal y como ha avanzado el canal de televisión estadounidense CNN, y ha podido confirmar el diario El País, está previsto que en la reunión participen, entre otros, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. También estarán presentes el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, y la jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles, así como el número dos de Miles y principal asesor de política interna del presidente, Stephen Miller. La hora de la reunión se ha fijado para las 17.00 horas en Washington (23.00 hora peninsular española).

La reunión se produce tan solo 24 horas después de que el propio Trump calmara las aguas. A su vuelta de Florida este domingo por la noche, y a bordo del Air Force One, el presidente reconoció haber mantenido una conversación telefónica con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace dos semanas. No obstante, no quiso dar detalles sobre el éxito de la conversación: "No diría que fue ni bien ni mal; fue una llamada telefónica".

Unas declaraciones tranquilizadoras que chocan con la nueva convocatoria en la Casa Blanca. Aunque ya chocaban este domingo. El sábado, al amanecer en Estados Unidos, el presidente hizo saltar todas las alarmas al anunciar, a través de su red social, Truth Social, que las aerolíneas comerciales debían considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado por completo". En sus declaraciones advirtió que "no hay que darle más importancia ni leer demasiado entre líneas".

La lucha contra el narcotráfico es el argumento que Washington alega para justificar el gigantesco despliegue militar que mantiene en el Caribe desde agosto. Estados Unidos acusa a Maduro de "narcoterrorismo" y de liderar el cartel de Soles, forma que el presidente Trump utiliza para referirse a los grupos e individuos corruptos dentro del gobierno de Caracas. Además, considera al presidente de ilegítimo, por las irregularidades perpetradas en las elecciones de 2023.

Asimismo, desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han perpetrado al menos 21 ataques contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales en ese mar y en el Pacífico oriental, que han matado al menos a 83 personas.