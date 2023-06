Revelan el talón de Aquiles de las supuestas tropas de élite rusas enviadas para frenar a Ucrania

Vladimir Aleksandrov/Anadolu Agency via Getty Images

La publicación Pepel de Bélgorod señaló no obstante que los voluntarios del regimiento Ajmat del líder checheno Roman Kadírov -considerados soldados de élite- no tienen una posición de vanguardia. Según dicho medio, ocupan no la primera línea, sino "en el mejor de los casos del tercer al quinto escalón de defensa".

El medio independiente Meduza, declarado organización "indeseable" en Rusia, también afirma que son los reclutas rusos los que se encuentran en las primeras dos líneas de defensa muy cerca de la frontera.

El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció el pasado martes en una reunión con corresponsales y blogueros militares que reclutas estaban involucrados en las batallas en la región de Bélgorod, lo que ha indignado a muchos ciudadanos que cuestionan cómo puede ser que se deje la protección de la frontera a muchachos jóvenes sin experiencia.

Ese mismo día, Delimjánov se reunió con el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, representantes del Ministerio de Defensa y con el liderazgo del departamento regional de la Guardia Rusa para definir la protección de la frontera por órdenes de Kadírov.

"¡Quien invada nuestras fronteras recibirá una respuesta ultrarrápida!"

El líder checheno aseguró que "los residentes de los territorios adyacentes a la frontera con Ucrania pueden estar tranquilos". "Los muchachos del batallón Zapad-Ajmat del Ministerio de Defensa, junto con otras unidades y servicios de la Federación Rusa, se encargarán de su seguridad. ¡Quien invada nuestras fronteras recibirá una respuesta ultrarrápida!", enfatizó.