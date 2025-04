Russian Defense Ministry Press Service via AP

En Rusia se ha iniciado un debate sobre el posible fin de la guerra en Ucrania, tras el cambio de poder en la Casa Blanca y las negociaciones de paz impulsadas por Donald Trump. Pese a las enormes pérdidas de la Federación y a que su "operación militar especial" cada vez es más costosa, el presidente ruso, Vladimir Putin, no ve que los ciudadanos ya están considerando las posibles repercusiones sociales de la paz. Y eso preocupa.

El medio de comunicación digital Meduza informa de que el Kremlin considera un posible alto el fuego y la retirada de tropas como uno de sus mayores desafíos. Se estima que Rusia tiene actualmente unos 700.000 soldados en el frente ucraniano.

El exembajador de Finlandia en Moscú, René Nyberg, afirmó recientemente en un programa de entrevistas en Yle que hay una enorme cantidad de hombres traumatizados por la guerra en el frente ruso, cuyas únicas habilidades son luchar y usar un rifle. Fin.

Ante esta declaración, el diario nórdico Iltalehti contactó a seis rusos de a pie para comentar el posible regreso de los soldados a casa, lo que cualquier posible paz traería consigo. Debido a las estrictas leyes de propaganda de guerra de Rusia, los entrevistados aparecen en la historia sólo por sus nombres de pila. Sus testimonios son reveladores.

Como el de Olga, de 49 años, que vive en la ciudad de Cheliábinsk, quien señala que Rusia ya ha pasado por una situación similar después de las guerras en Afganistán y Chechenia. "Incluso entonces, regresaron de la guerra hombres a quienes se les había prometido que el Estado no los abandonaría. Se decía que eran necesarios y esperados. Pero en realidad no eran necesarios para nadie", dice.

Olga, que trabaja como gerente de recursos humanos, señala que la situación con respecto a la guerra en Ucrania es similar. "Contamos con personas que sólo saben una cosa: cómo sobrevivir en condiciones difíciles".

Desde el verano de 2022, Rusia ha estado retirando tropas de sus cárceles al frente. Según la inteligencia exterior ucraniana, hasta noviembre de 2024, hasta 180.000 prisioneros habían sido reclutados en el ejército ruso.

Según Olga, el regreso de los antiguos prisioneros de la guerra como hombres libres inevitablemente trae problemas. "Muchos de ellos tienen detrás delitos graves, asesinatos, robos, violencia. No se han arrepentido, sólo han ganado medallas, armas, experiencia y la sensación de que ahora pueden hacer cualquier cosa", indica.

Según Olga, la sociedad rusa no está preparada para el regreso de los veteranos de la guerra de Ucrania. "Como profesional que trabaja con personal, veo que las empresas no están preparadas para ello. No existen programas de adaptación, formación ni apoyo de ningún tipo", añade. Dice que los rusos recuerdan lo que ocurre cuando los soldados que regresan de la guerra son abandonados a su suerte. "Estamos yendo otra vez por el mismo camino. La diferencia es que ahora la escala es completamente distinta y las consecuencias serán mucho más graves".

Regreso a la vida cotidiana

Anna , de 31 años, directora de marketing de Perm, dice, a su vez, que la idea de que la guerra termine y las tropas regresen a casa es aterradora. También señala que hay miles de presos que han cometido crímenes violentos en el frente. "Ahora vuelven a casa a los mismos patios y escaleras, y no tienen trabajo".

Anna dice que los sueldos de los soldados son significativamente más altos que los de los civiles. "En una operación especial se pagan entre 200.000 y 300.000 rublos al mes (aproximadamente entre 2.000 y 3.000 euros). Alguien fue allí específicamente por el dinero. Y ahora que han vuelto, eso significa entre 30.000 y 40.000 al mes, si es que consiguen encontrar trabajo", dice.

Según Anna, volver a la vida cotidiana es un desafío para los soldados que han estado en la guerra. "¿Cómo explicarle a alguien que ahora tiene que volver a levantarse a las seis de la mañana, cargar sacos o estar delante de una máquina para recibir solo unos céntimos como recompensa después de arriesgar su vida por cantidades completamente diferentes?", se pregunta.

"En las calles vemos a criminales con experiencia en la guerra, armados y con la psique destrozada", se preocupa. Según Anna, la situación explotará cuando los exsoldados se den cuenta de que ya no son necesarios en la sociedad. El ciudadano común y corriente pagará el precio de ello.

Aleksandr , de 40 años, de Kirov, también le dice a Iltalehti que está preocupado por la seguridad de su familia. "Soy padre de dos hijas. Lo que ahora se llama el “regreso de los héroes” podría en realidad conducir a un desastre social", señala.

El Kremlin y el presidente Putin han declarado que los soldados que luchan en Ucrania son héroes rusos y una "nueva élite". "Un gran número de ellos vienen simplemente a beber hasta morir, algunos por trauma, otros por vacío", denuncia.

El conductor Aleksandr también cree que la delincuencia aumentará a medida que los expresos regresen a las calles. "Después de la guerra, se pueden conseguir armas en el mercado negro, se han establecido contactos y se ha adquirido experiencia".

Según explica, también es fácil llamar a los veteranos de guerra al servicio en caso de necesidad, si se producen disturbios en forma de manifestaciones y protestas. "Si se vuelve a necesitar la fuerza, llamarán a estos tipos. En ese momento, nadie te preguntará si quieres irte o no", previene. "No veo nada bueno en volver. No habrá una rehabilitación real, y eso significa que el problema simplemente se trasladará y afectará más tarde, pero será aún más duro".

La vida estará bien

Marija, una contable de 41 años de Tula , tiene más esperanzas en el fin de la guerra y el regreso de los soldados. "Creo que la guerra no convierte a las personas en animales. Aquellos que matan y roban después de regresar de una operación especial ya eran animales antes de eso", expone.

Dice que vio un reportaje en la televisión sobre un soldado de permiso del frente ucraniano que rescataba a personas mayores de un edificio en llamas antes de que llegaran los bomberos. Dice que ha escuchado varias historias heroicas similares. "Es probable que la criminalidad aumente precisamente a causa de los criminales, pero también están regresando a casa los hombres de verdad que nos protegieron y seguirán protegiendo", espera.

Dice que cree que el Estado debería proporcionar educación gratuita a los jóvenes veteranos, así como encontrar trabajo para aquellos que estaban empleados antes de su despliegue en el frente en Ucrania. "Entonces la vida estará bien", augura.

Yuri , de 29 años, que trabaja en Kaliningrado, en el Mar Báltico, y cree que lo más difícil para quienes regresan de la guerra es que están acostumbrados al dinero fácil, por contra. "Hay muchos que ya no pueden o no quieren adaptarse nuevamente a la vida normal. Nadie quiere trabajar por 50.000 rublos al mes y escuchar al jefe, y probablemente ni siquiera tenga las habilidades necesarias para ello", dice un hombre que trabaja como diseñador web.

Según Yuri, esto inevitablemente genera conflictos, lo que genera un ciclo de miedo en la sociedad. "Un gran número de personas padecen trastorno de estrés postraumático y nadie va a tratarlo. Los reciben con carteles y al cabo de un mes son olvidados. Y luego están el alcohol, los medicamentos y las drogas", tema.

"No digo que todo el mundo será así. Tal vez alguien encontrará la fuerza en sí mismo y vivirá en paz, construirá una casa y criará hijos. Pero el Estado no se ocupa de ellos: simplemente los envía a la guerra y regresan como extraños", dice.

Dinero ganado fácilmente

Ksenija, una empresaria de 38 años que vive en un pequeño pueblo de la región de Leningrado, está preocupada por el impacto que los hombres que regresan de la guerra tienen en la atmósfera local y la seguridad de la comunidad. Dice que las tensiones están aumentando en muchas ciudades pequeñas.

"Los que volvieron de la guerra empiezan a hacer demandas y a buscar responsables. Especialmente si alguien ha vivido una vida pacífica mientras luchaba", denuncia. Según expone, el estado psicológico de los hombres que regresan de la guerra puede ser impredecible. "Aunque una persona parezca tranquila, nunca se sabe cuándo un ciclomotor se saldrá de control. Bajo la superficie, no todo puede ser igual".

Ksenija dice que las compensaciones pagadas por la guerra son un camino hacia la destrucción del mundo civil. "Aunque ganan grandes sumas de dinero en la guerra, muchos gastan el dinero inmediatamente. Ni ellos ni sus familias habían manejado jamás sumas semejantes en sus vidas".

"El dinero se gasta rápidamente en teléfonos nuevos, electrodomésticos, coches y ropa cara. Después vienen las deudas, porque estás acostumbrado al dinero fácil", continúa Ksenija.

Según la mujer, la situación en las pequeñas localidades se agrava porque a menudo no hay ayuda disponible. "No hay ninguna ayuda psicológica. Ni de forma gratuita ni a cambio de nada, ni siquiera temporalmente. Y nadie hace nada al respecto", concluye.