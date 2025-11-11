Rusia anuncia avances clave en las estratégicas Pokrovsk y Kúpiansk: en solo 24 horas

Soldados ucranianos de la 127 brigada separada realizan maniobras en algún punto en las inmediaciones de la localidad de Kupiánsk (Járkov, Ucrania), asediada por el Ejército ruso.

El Ejército ruso dijo hoy haber logrado importantes avances durante las últimas 24 horas en los bastiones de Pokrovsk (Donetsk) y Kúpiansk (Járkov), además de capturar nuevas localidades en la región de Zaporiyia. Según el parte de guerra las unidades rusas tomaron en la última jornada otros 256 edificios en Pokrovsk, escenario de la batalla más importante de la guerra en el Donbás.

En el marco de esos avances, destacamentos rusos se hicieron con el control de casi un centenar de viviendas en la localidad de Rig, situada en las afueras de Pokrovsk. Los rusos ya habían tomado esta semana Hnativka, que está al sureste de dicha ciudad, importante centro hullero y nudo de comunicaciones.

En cuanto a la ciudad satélite de Mirnograd, los rusos siguen expulsando a su enemigo de los barrios situados al oeste, este y sur, señala la nota castrense en Telegram. Además, Defensa destacó que unidades de asalto del Sexto Ejército se han hecho con el control de todo el este de Kúpiansk, ciudad que el líder ruso, Vladímir Putin, dijo que a finales de octubre que estaba completamente cercada, algo que niega Kiev.

Aprovechándose de las "condiciones meteorológicas adversas"

Rusia también conquistó otra nueva localidad en Zaporiyia, donde sus tropas progresan a marchas forzadas desde el mes pasado. Su último trofeo ha sido la aldea de Novouspenivka. Putin anunció el 26 de octubre que su ejército había rodeado a medio centenar de batallones enemigos (unos 10.500 hombres), tanto en Pokrovsk como en Kúpiansk, y exigió su rendición.

Ucrania mantiene que la propaganda rusa exagera sus victorias, aunque admite que el enemigo ha ganado terreno en las últimas semanas a costa de decenas de miles de bajas. Con todo, las Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado la presencia de más de 300 militares rusos dentro de la asediada ciudad de Pokrovsk, uno de los escasos bastiones ucranianos que quedan en la provincia gran parte ocupada por Rusia de Donetsk y cuyo control es clave tanto en términos logísticos como simbólicos.

Las autoridades ucranianas han informado de que las fuerzas rusas han utilizado las "condiciones meteorológicas adversas" para intensificar con éxito sus intentos de acceder a Pokrovsk, enclave minero e industrial, fundamental para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás.

Las fuerzas rusas han penetrado por la zona sur de la ciudad. Su objetivo sigue siendo alcanzar la frontera norte e intentar posteriormente cercar el frente, ha detallado en su cuenta de Telegram el VII Cuerpo de las Fuerzas Aerotransportadas de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

