Rusia se embarca en la guerra electrónica con Ucrania con sus nuevos drones y los expertos advierten que no ha hecho nada más que empezar

Rusia despliega sus nuevos vehículos de combate no tripulados equipados con inteligencia artificial en el frente de la guerra en Ucrania. Serhii Beskrestnov, experto en comunicación y jefe del Centro de Tecnología de Radio, ha revelado el creciente uso de estos drones, vistos por primera vez en la ciudad de Sumy(Ucrania) en febrero de 2025.

En declaraciones recogidas por el medio Euromaidan, el profesional revela que estos drones están equipados con una batería de 34 amperios-hora, lo que les permite transportar una carga útil de 3 kilogramos a una distancia de hasta 80 kilómetros. Además, "están fabricados íntegramente con componentes importados y, aunque puedan parecer poco llamativos a primera vista, son un producto totalmente innovador por dentro".

"Muchos expertos consideran que este tipo de UAV de ataque es el futuro, ya que está controlado por inteligencia artificial y no depende de señales de navegación por satélite, lo que significa que su control no puede ser interferido por sistemas de guerra electrónica", afirma. Un vehículo de combate no tripulado de este tipo "puede incluso detectar el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea y realizar maniobras evasivas".

Aunque Beskrestnov admite que, si bien este tipo de UAV no se usa tan ampliamente, "está apareciendo con más frecuencia y es probable que el ejército ruso esté probando su uso en condiciones de combate".

De acuerdo a la información difundida, los drones se han convertido en el arma definitoria de la guerra entre Rusia y Ucrania, y ambas partes han desplegado millones de vehículos aéreos no tripulados para vigilancia, ataques y sabotaje. De este modo, representan más de dos tercios de las bajas, matando o hiriendo a miles de soldados en el frente.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.