Rusia experimenta una fuerte caída de los ingresos que hacen despertar los fantasmas del gran problema presupuestario

Rusia se enfrenta a un escenario presupuestario cada vez más complicado tras la fuerte caída de los ingresos procedentes del petróleo y el gas, su principal fuente de financiación estatal. Según informa The Moscow Times, los ingresos derivados del comercio de materias primas energéticas podrían reducirse casi un 40 % en los dos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que amenaza con disparar el déficit público hasta cifras de decenas de miles de millones de dólares.

De acuerdo con las estimaciones del economista Yegor Sustin, el Tesoro ruso ingresará entre 11.600 y 12.900 millones de dólares por exportaciones de petróleo y gas entre enero y febrero, frente a los 20.100 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. La caída se produce, además, en un momento de elevado gasto público, que para esos dos meses se calcula en torno a 103.000 millones de dólares.

Si se tienen en cuenta el resto de ingresos del Kremlin, el desfase presupuestario durante este inicio de año podría situarse entre 35.000 y 39.000 millones de dólares, según los cálculos de Sustin. Este deterioro se suma a un ejercicio 2025 ya especialmente negativo para las finanzas rusas.

El pasado año cerró con un déficit récord de 73.000 millones de dólares, el mayor en términos absolutos desde 2006, reflejando el impacto combinado del aumento del gasto público y la presión sobre los ingresos energéticos.

Desde el propio Gobierno ruso se reconoce la situación. El viceministro de Finanzas, Vladimir Kolychev, ha admitido que los ingresos por petróleo y gas están por debajo de lo previsto inicialmente, al tiempo que ha señalado que el gasto será significativamente más elevado en los primeros meses del año. Según explicó, este incremento responde en parte a pagos anticipados de contratos gubernamentales.

Para el conjunto del ejercicio, Moscú prevé un gasto total de más de 567.600 millones de dólares, de los cuales casi una quinta parte se ejecutará en enero y febrero. El Ministerio de Finanzas se ha marcado como objetivo limitar el déficit y mantenerlo por debajo del registrado el año pasado. En el presupuesto actual, el déficit previsto asciende a 49.000 millones de dólares.

Sin embargo, varios analistas citados por el medio citado consideran este objetivo poco realista. Expertos de Gazprombank estiman que el déficit presupuestario podría situarse entre 64.500 y 71.000 millones de dólares. En términos de producto interior bruto, este desequilibrio alcanzaría como máximo el 2,5 % del PIB, una proporción que, aunque relevante, sigue siendo inferior a la registrada por otros países con altos niveles de endeudamiento.