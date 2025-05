Rusia responde a la propuesta de tregua de Kiev y sus socios lanzando 108 drones contra Ucrania

Global Images Ukraine via Getty

Rusia ha lanzado desde las 23:00 hora ucraniana del domingo (20:00 GMT) un total de 108 drones contra territorio de Ucrania, pese a la tregua de 30 días que Kiev, París, Londres, Berlín y Varsovia querían que el Kremlin declarara a partir de este lunes.

La fuerza aérea de Ucrania ha informado en la aplicación de mensajería Telegram que sus efectivos de defensa destruyeron 55 de los drones lanzados por Rusia. El ataque también incluyó 30 drones simuladores que se perdieron en el camino sin impactar ningún objetivo. Se derribaron drones en el este, norte, sur y centro de Ucrania.

Durante el ataque, los drones rusos provocaron daños en las regiones ucranianas de Odesa y Mikoláyiv, en el sur del país, y en las de Donetsk en el este y Zhitómir en el centro.

En este sentido, un conductor de un tren de mercancías civil resultó herido en un ataque con drones contra la infraestructura ferroviaria en la región oriental de Donetsk, han informado por su parte los Ferrocarriles Ucranianos.

"Las propuestas de tregua están siendo ignoradas, los ataques hostiles a la infraestructura ferroviaria... continúan", ha señalado Ferrocarriles Ucranianos, Ukrzaliznytsia, en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia exigieron el sábado desde Kiev junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que el Kremlin declarara a partir de este lunes un alto el fuego incondicional por tierra, mar y aire de 30 días. Amenazaron al presidente ruso, Vladímir Putin, con sanciones si no accedía a esta propuesta y afirmaron que el presidente de EEUU, Donald Trump, apoyaba esta posición.

El presidente ruso se resiste a bajar las armas y propuso el domingo que ambas partes beligerantes abran el jueves en Turquía contactos directos para negociar sin necesidad de declarar previamente un alto el fuego.

"A partir de mañana, esperamos un alto el fuego; esta propuesta está sobre la mesa. Un alto el fuego total e incondicional, con la duración suficiente para sentar las bases necesarias para la diplomacia, podría acercar significativamente la paz", expresó el domingo Zelenski.

"Ucrania lo ha propuesto desde hace tiempo, nuestros socios lo están proponiendo y el mundo entero lo pide. Esperamos una respuesta clara de Rusia", añadió. Asimismo, el líder ucraniano aceptó la citación de su homólogo ruso para reunirse en persona.

"Aquí en Ucrania no tenemos ningún problema en entablar negociaciones; estamos listos para cualquier formato. Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y espero que Putin también venga. Personalmente. Espero que esta vez Putin no busque excusas para no poder asistir. Estamos listos para dialogar y poner fin a esta guerra. Jueves. Turquía. El presidente Trump ha expresado su apoyo. Todos los líderes lo apoyan", sentenció.