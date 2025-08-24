Rusia y Ucrania efectúan un nuevo intercambio de 292 prisioneros de guerra

Un soldado ucraniano liberado del cautiverio ruso durante intercambio de prisioneros abraza a un conocido el 20 de junio de 2025.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de la liberación de 146 militares ucranianos prisioneros de guerra a cambio de otros tantos militares rusos.

"El 24 de agosto 146 militares rusos han vuelto del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 146 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido entregados", ha informado el Ministero de Defensa ruso en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

Los militares rusos "recibirán tratamiento y rehabilitación en las instituciones médicas del Ministerio de Defensa ruso". Los militares rusos están ya en territorio de Bielorrusia y reciben "la atención psicológica y médica necesaria", agrega la nota.

Además, ocho "ciudadanos rusos residentes en la región de Kursk" y que habían sido "ilegalmente detenidos por el régimen de Kiev", han regresado y volverán a sus casas. Estos ciudadanos rusos habrían sido apresados cuando Ucrania ocupó durante meses una importante porción del territorio de la provincia rusa de Kursk en una maniobra táctica para intentar frenar la ofensiva rusa en la región ucraniana del Donbás.

Moscú ha mencionado la colaboración de Emiratos Árabes Unidos a través de su mediación "humanitaria" para facilitar el regreso de los militares rusos capturados por las fuerzas ucranianas.

Durante este verano Rusia y Ucrania han realizado varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas.