Rutte confirma el apoyo de la OTAN a Ucrania pero dice que no apoya todo el plan de Zelenski

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, admitió este miércoles que no puede decir que apoye todo lo incluido en el 'Plan de la Victoria' detallado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para superar la invasión rusa, pero reiteró el firme apoyo de la Alianza a Kiev.

"Es, por supuesto, una fuerte señal de Zelenski y su equipo que diseñaran este plan, que ahora lo estén impulsando. Eso no significa que pueda decir que apoyo todo el plan. Eso sería un poco difícil", declaró en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra el jueves y el viernes en Bruselas.

No obstante, recalcó que los aliados siguen respaldando firmemente a Ucrania para asegurar que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no se salga con la suya".

"Habrá quizá algunos puntos de vista diferentes sobre aspectos particulares del plan, pero eso no significa que no apoyemos firmemente a Ucrania a la hora de asegurar que Putin no se salga con la suya y que Ucrania prevalezca en esta guerra con Rusia", expuso.

Además, aseguró que el documento de Zelenski "es claramente el plan de victoria de Ucrania", y añadió que la OTAN "toma nota" de él. "Lo debatiremos. Hay muchos elementos en esa agenda en los que tendremos realmente que profundizar, entender que está detrás", señaló. Recalcó que el plan de Zelenski estará esta semana "sobre la mesa" en la reunión que los ministros de Defensa de la OTAN mantendrán el jueves con Ucrania.

Recordó que en la cumbre de líderes de la Alianza celebrada en verano en Washington se indicó que el camino de Ucrania para convertirse en miembro de la organización transatlántica es "irreversible".

Según detalló hoy Zelenski, el 'Plan de la Victoria' ucraniano pide con urgencia más armamento y la eliminación de líneas rojas para redoblar la presión sobre Rusia y forzar al Kremlin a negociar, al tiempo que ofrece a más largo plazo a los aliados beneficios directos de su alianza con Kiev tanto en el campo económico como en el de la seguridad.

Según explicó el propio Zelenski en un discurso pronunciado este miércoles ante el Parlamento ucraniano, la vertiente militar del plan incluye una lista de peticiones de armamento a sus socios que permitiría al Ejército ucraniano abrir más frentes en territorio ruso como el que abrió a principios de agosto en la región de Kursk.

El 'Plan de la Victoria' pide también que se permita atacar sin restricciones con armamento occidental objetivos militares dentro de Rusia.

Junto con esas peticiones militares, el citado plan pide que Ucrania reciba inmediatamente una invitación en firme para entrar en la OTAN una vez termine la contienda, lo que a juicio de Zelenski mostraría a Putin que “ha perdido la batalla geoestratética”.