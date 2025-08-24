Se escapan 35.000 salmones con enfermedades graves y la empresa responsable se niega a pagar la multa

Una empresa danesa a juicio en Noruega por un caso de desastre medioambiental en el fiordo Sognefjord. Los hechos se remontan al año de 2022, cuando hasta 35.000 salmones de piscifactoría escaparon al enredarse un barco en una de las grandes redes de cultivo durante una tormentosa noche de otoño, según la fiscalía.

Noruega ha sentado en el banquillo por estos hechos —que afectan al fiordo más grande y profundo de Noruega— a la empresa danesa Aller Aqua. Tras una denuncia de la Dirección Noruega de Pesca la compañía fue condenada a pagar una multa de poco más de cuatro millones y medio de coronas noruegas (casi 380.000 euros). Sin embargo, la multa nunca se pagó y la sucursal noruega de Aller Aqua niega toda responsabilidad.

Los análisis posteriores demostraron, además, que muchos de los salmones de la piscifactoría que escaparon estaban gravemente enfermos, según ha informado el medio DR. Y esto es una mala noticia para el salmón salvaje noruego, emblema del país que sufre, sin embargo, un dramático declive por el cambio climático y la acuicultura, lo que le ha llevado a figurar bajo "amenaza existencial".

"Se han encontrado en ellos diversas enfermedades, por lo que existe el riesgo de que puedan transmitirlas a los peces salvajes", declaró al medio danés el profesor Anders Koed. "Entran y desovan con los peces salvajes. El salmón de piscifactoría no está tan bien adaptado para sobrevivir en la naturaleza como el salvaje. Por eso, se injertan algunos genes del salmón de piscifactoría en la población salvaje, de modo que con el tiempo su supervivencia empeore", explicó.

Tras la fuga de estos peces se lanzaron varias operaciones para capturarlos, que tuvieron un éxito relativo, ya que se lograron recuperar 12.000 de los 32.000 ejemplares. Sin embargo, el experto resaltó que aún quedan más salmones de piscifactoría que salmones salvajes en los ríos del fiordo de Sognefjord.