Se revelan las durísimas condiciones de los trabajadores norcoreanos enviados a Rusia: "Prisión sin barrotes"

Soldados norcoreanos observan unos juegos en el estadio del Primero de Mayo, en Piongyang, el 12 de septiembre de 2008.

Miles de trabajadores norcoreanos enviados a Rusia para cubrir la escasez de mano de obra están siendo sometidos a condiciones laborales extremas, según testimonios de desertores recogidos por medios internacionales. Estos trabajadores, en su mayoría empleados en la construcción de rascacielos y otras infraestructuras, soportan jornadas que superan las 18 horas diarias, con apenas dos días libres al año.

Muchos viven hacinados en contenedores sucios e infestados de insectos, o incluso duermen en el suelo de obras en construcción. Además, trabajan en condiciones de alto riesgo, con iluminación y equipos de seguridad mínimos, incluso durante las noches. De acuerdo con los testimonios, se enfrentan a constantes amenazas de violencia por parte de los supervisores. Casos de agresiones físicas por quedarse dormidos o por intentar descansar durante el día han sido reportados, así como accidentes laborales graves sin acceso a atención médica.

La mayoría de estos trabajadores solicitaron salir del país para escapar de la pobreza en Corea del Norte. Sin embargo, sus salarios son en gran parte confiscados por el régimen, que retiene hasta el 90% de sus ingresos bajo el concepto de "cuotas de fidelidad". Solo reciben una pequeña parte del dinero –entre 100 y 200 dólares al mes– y, en la mayoría de los casos, deben esperar a regresar a su país para acceder a él, lo que disuade intentos de fuga.

Otros trabajadores extranjeros, que realizan tareas similares, reciben salarios hasta cinco veces mayores. Estos mismos los han calificado de “esclavos” por las condiciones en las que viven y trabajan.

Expertos señalan que Rusia, en medio de una creciente escasez de trabajadores, ha encontrado en la mano de obra norcoreana una solución barata, aunque altamente cuestionada. Se estima que en 2024 unos 10.000 norcoreanos fueron enviados al país, y se prevé que la cifra supere los 50.000 este año. Muchos ingresaron con visados de estudiante, lo que podría estar siendo utilizado como estrategia para eludir las sanciones de la ONU, que desde 2019 prohíben el empleo de trabajadores norcoreanos en el extranjero.

Además del trabajo en construcción, miles de estos ciudadanos han sido trasladados a zonas de conflicto en Ucrania para labores de desminado y reconstrucción de infraestructura militar, como parte del acuerdo de cooperación entre Moscú y Pyongyang.

A pesar de las prohibiciones internacionales, el régimen de Kim Jong-un continúa enviando trabajadores al extranjero como una fuente de ingresos, mientras Rusia, ante la presión de su economía de guerra, acepta y facilita su presencia.