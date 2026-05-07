Sin precedentes: los demócratas piden a Trump que reconozca que Israel tiene armas nucleares

En un giro histórico a la política de ambigüedad que ha mantenido siempre Washington durante décadas, un grupo de 30 legisladores demócratas ha enviado una carta formal al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, exigiendo que el Gobierno de Estados Unidos reconozca oficialmente que Israel posee armamento nuclear. Esta exigencia llega en un momento crítico, marcado por la actual guerra entre la coalición liderada por EEUU e Israel contra Irán, con extensión en todo Oriente Medio.

Los legisladores liberales argumentan que es "insostenible" que la administración de Donald Trump justifique el conflicto bélico, iniciado el pasado 28 de febrero, bajo la premisa de evitar que Teherán obtenga la bomba, mientras se niega a admitir la existencia del vasto arsenal de su principal aliado en la región.

"Durante casi seis décadas, EEUU ha permanecido voluntariamente en la oscuridad respecto a las capacidades nucleares de Israel. La ambigüedad termina ahora. Hay demasiado en juego como para aceptar la ignorancia. Estamos en guerra junto a Israel contra Irán sin saber cuáles son sus líneas rojas para el uso de un arma nuclear", señala en la red social X el representante de Texas, Joaquin Castro, que lidera la iniciativa.

El fin de la "opacidad nuclear"

Desde la década de 1960, el Ejecutivo de Tel Aviv ha mantenido una política de "opacidad", sin confirmar ni negar sus capacidades atómicas. Tampoco muestra compromiso alguno firmando el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Por su parte, las sucesivas administraciones estadounidenses, de todo color político, han respetado un acuerdo tácito para no presionar sobre el tema. Sin embargo, los demócratas sostienen que este silencio daña la credibilidad de los esfuerzos de no proliferación en Oriente Medio.

"Pedimos que se aplique a Israel el mismo estándar que Estados Unidos espera de cualquier otro país que pueda estar buscando o conservando capacidad de armas nucleares", exponen los legisladores a Rubio.

La carta subraya que mantener esta ambigüedad hace "imposible" una política coherente en la región, especialmente cuando países como Arabia Saudí han sugerido que buscarían su propia bomba si Irán desarrolla la suya, citando el equilibrio de poder regional.

El documento no sólo pide un reconocimiento general, sino que exige detalles específicos sobre el Centro de Investigación Nuclear del Néguev en Dimona, el número de ojivas (que se calcula en unas 90) y si Israel ha comunicado alguna "doctrina nuclear" o "líneas rojas" para el uso de estas armas en el actual conflicto con Irán.

"El Congreso tiene la responsabilidad constitucional de estar plenamente informado sobre el equilibrio nuclear en el Medio Oriente, el riesgo de escalada por cualquier parte de este conflicto y la planificación de la administración para tales escenarios. No creemos haber recibido esa información", reza el texto.

Movimientos en el pasado

Aunque oficialmente Washington calla, la carta recuerda que altos cargos han "roto el guion" en el pasado. Se cita el caso de Robert Gates, quien en su audiencia de confirmación en 2006 mencionó a Israel como una de las potencias nucleares que rodean a Irán. Además, los legisladores recordaron comentarios recientes de funcionarios israelíes, como el ministro de Patrimonio Amichai Eliyahu, quien en 2023 llegó a sugerir el uso de una bomba nuclear en Gaza como "una posibilidad".

Analistas como Josh Reubner, del Institute for Middle East Understanding, señalan a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera que es legítimo cuestionar por qué el programa de Israel recibe un "pase libre" mientras EEUU -poseedor, también, de estas armas y único país del mundo que las ha empleado, contra Japón- impone sanciones y lanza ofensivas militares para frenar las ambiciones del régimen de los ayatolás.

Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la oficina de Marco Rubio han emitido una respuesta oficial a esta inusual demanda de transparencia que amenaza con alterar uno de los pilares más antiguos de la relación estratégica entre Washington y Tel Aviv. Pero ya denota que algo se mueve en el apoyo inquebrantable que EEUU ha prestado a Israel.

Se suma, además, a la votación que el pasado abril tuvo lugar en el Senado norteamericano: sí, se bloquearon dos resoluciones que habrían impedido la venta de bombas y excavadoras a Tel Aviv, por un valor aproximado de 450 millones de dólares, pero con la mayor oposición conocida, insólita. Una amplia mayoría de los 47 senadores demócratas avaló los textos, lo que puso de manifiesto la creciente frustración dentro de ese partido por el impacto en la población civil de los ataques israelíes contra Palestina, Líbano e Irán.