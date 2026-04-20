Barcos de la Global Sumud Flotilla desvían en el Mediterráneo un buque de carga con "materias primas destinadas a abastecer la maquinaria de guerra israelí"

Más de una decena de barcos de la Global Sumud Flotilla han logrado desviar este lunes mediante una "acción directa" en pleno mar Mediterráneo un barco que carga "materias primas destinadas a abastecer la maquinaria de guerra israelí", según ha informado la organización a través de un comunicado. "Es la primera vez en la historia que una flotilla civil interviene directamente para interrumpir el flujo marítimo de materiales vinculados a las operaciones militares de un Estado", han señalado desde la GSF.

El barco MSC Maya, un portacontenedores de casi 400 metros de eslora, navega con bandera panameña y pertenece a la empresa Mediterranean Shipping Company, una naviera italiana que se define como "líder mundial en transportes marítimo de contenedores". Según los organizadores de la flotilla, el desvío de su barco "se produce tras el aumento de pruebas sobre el papel de MSC como arteria logística principal del aparato militar de la ocupación israelí". "Aunque la empresa mantiene una apariencia de neutralidad comercial, informes de investigación y observadores laborales han identificado un patrón sistemático de transporte de acero de aleación de alta calidad utilizado en la fabricación de artillería pesada", han explicado en el comunicado.

La investigación a la que se refieren desde la flotilla se realizó de manera conjunta entre Al Jazeera y el Palestinian Youth Movement. Gracias a "documentos comerciales obtenidos a través de las bases de datos de importación estadounidenses", ambos revelaron el pasado mes de febrero que la famosa naviera italiana "ha transportado regularmente mercancías procedentes de empresas ubicadas en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado". "Entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2025, los conocimientos de embarque muestran que MSC facilitó al menos 957 envíos de mercancías desde puestos avanzados israelíes a los EE. UU. De estos envíos, 529 transitaron por puertos europeos, incluidos 390 en España, 115 en Portugal, 22 en los Países Bajos y dos en Bélgica", desvelaron en su información.

Según la GSF, el desvío del MSC Maya "no es un acto aislado". La acción "forma parte de un movimiento global creciente para confrontar la complicidad allí donde opere: en los consejos de administración, en las fábricas, en los puertos y, ahora, en el mar". "Rechazamos la idea de que el comercio exista en un vacío moral. No hay neutralidad en el transporte de materiales que sostienen sistemas de violencia. Las empresas que facilitan estos flujos no son actores pasivos; son participantes", han defendido.

Desde hace mucho tiempo, han proseguido desde la organización de la flotilla, "el Mediterráneo ha sido usado como un espacio de profunda injusticia: al mismo tiempo ha sido una fosa común para solicitantes de asilo y un corredor donde las armas se mueven sin obstáculos mientras la ayuda vital es bloqueada violenta e ilegalmente. Esta acción trata de algo más que de un solo buque; trata de recuperar el mar como un espacio para la justicia y la vida, en lugar de un escenario de violencia patrocinada por los Estados".

Hace unos días, zarpó desde el puerto de Barcelona la que será la mayor misión civil marítima para tratar de romper el bloqueo israelí de Gaza. La nueva Global Sumud Flotilla partió con una flota consolidada de más de 70 embarcaciones con más de 1.000 participantes de también 70 países distintos. En esta ocasión, además, les acompañan las organizaciones Open Arms y Greenpeace, con su famoso barco Arctic Sunrise.