'The Guardian' analiza el riesgo de escalada por las recientes incursiones rusas en cielos de la OTAN

Desde hace unas semanas, Rusia está poniendo a prueba a la OTAN con diferentes incursiones tanto de drones como de aviones de combate en el espacio aéreo de diversos países de la Alianza Atlántica.

Todo comenzó el 10 de septiembre, cuando casi una veintena de drones sobrevolaron Polonia. Tres días más tarde, el 13 de septiembre, otro dron entró en el espacio aéreo de Rumanía. Además, el pasado viernes la OTAN informó de que tres cazas rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sobre el mar Báltico.

Y más recientemente, este lunes, las autoridades danesas se vieron obligadas a cerrar el aeropuerto de Copenhague, el más grande del país, debido a la detección de drones en la zona.

Ante esta situación, el medio de comunicación británico The Guardian ha publicado un artículo en el que analiza el riesgo de una escalada entre Rusia y la OTAN tras las recientes incursiones en los cielos europeos.

David Jordan, del Freeman Air and Space Institute del King's College de Londres, ha señalado que el principal objetivo de Rusia provocando este tipo de incidentes es "llevar a algunos países de la OTAN a negarse a participar en el apoyo a Ucrania de alguna manera, insinuando que esto podría conducir a una guerra más amplia".

El debate en el seno de la OTAN en estos momentos se encuentra en si habría que derribar o no aviones de combate rusos si se producen nuevas incursiones. En ese sentido, desde The Guardian expresan que "algunos analistas sostienen que, lejos de agravar el conflicto, es más probable que una medida de este tipo impulse a Rusia a dar marcha atrás".

En cualquier caso, David Jordan resalta que el primer paso de cualquier escalada adicional entre Rusia y la OTAN sería que se produzcan nuevas incursiones rusas. Según el experto, ese escenario podría darse "si los rusos piensan que puede causar trastornos o sembrar la discordia en la OTAN".

"Si la OTAN comienza a derribar drones, Rusia casi seguro se detendrá"

No obstante, el experto ha subrayado que "si los países de la OTAN comienzan a derribar los drones como algo habitual, entonces es casi seguro que se detendrán" y ha añadido que es muy improbable que las incursiones de drones por sí solas provoquen una escalada significativa.

En cuanto a que esas incursiones puedan pasar a realizarse de forma reiterada con aviones de combate, Jordan indica que "sospecho que Putin no está dispuesto a arriesgarse a que derriben uno de sus aviones tácticos, ya que son muy valiosos en Ucrania y sería humillante".

Más allá de todas esas posibles situaciones, para el especialista lo más importante para que no tenga lugar una escalada es que "Putin no puede estar seguro de que Estados Unidos se mantendrá al margen si se hace una declaración del artículo 5 (el que señala que un ataque contra un país miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos los países de la Alianza Atlántica)".

Jordan culmina afirmando que "no lo descarto en absoluto, pero creo que no debemos considerar la confrontación militar como un final inevitable".