"Tiraban bombas, granadas...": sale a la luz el impactante vídeo del motín en una cárcel de Ecuador

Un motín en una prisión causado por peleas entre pandillas en el sur de Ecuador dejó el pasado lunes 14 personas muertas y otras 14 heridas, según ha comunicado posteriormente un jefe de la policía local. También han trascendido y salido a la luz imágenes espeluznantes de la batalla campal entre reclusos.

Presos en el puerto de Machala, al sur de Guayaquil, se enfrentaron con las autoridades, matando a un guardia y secuestrando a agentes, dijo el jefe policial William Calle a la cadena de televisión Ecuavisa.

"Desde adentro estaban disparando, tirando bombas, granadas" William Calle, jefe policial ecuatoriano

"Desde adentro estaban disparando, tirando bombas, granadas", dijo Calle. Algunos prisioneros escaparon y 13 fueron recapturados hasta ahora, agregó. Después de unos 40 minutos, las autoridades pudieron retomar el control de la prisión, según Calle.

Grabaciones policiales de la intervención tras el sangriento motín en la cárcel de Machala (El Oro, Guayaquil, Ecuador). Reuters

La situación en las prisiones, un problema de Estado en Ecuador

Ecuador se ha visto afectado por motines carcelarios en los últimos años, con cientos de reclusos muertos. El gobierno del presidente Daniel Noboa, quien ha prometido combatir la delincuencia, atribuye los enfrentamientos a las pandillas que compiten por territorio y control.

