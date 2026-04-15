"Detenido por completo": EEUU suspende todo el mercado marítimo iraní pese al relativo optimismo en la conversaciones 

Una mujer camina junto a un mural antiestadounidense que reivindica el poderío iraní sobre el estrecho de Ormuz, en una calle de Teherán (Irán), el 12 de abril de 2026.

Estados Unidos ha anunciado esta madrugada que sus fuerzas armadas han suspendido por completo el comercio marítimo con Irán, a pesar de que el presidente Donald Trump ha declarado que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra podrían reanudarse esta semana.

Trump afirmó que las negociaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes podrían reanudarse en Pakistán en los próximos dos días, y el vicepresidente JD Vance, quien lideró las conversaciones del fin de semana que concluyeron sin avances, se mostró optimista sobre la situación.

"Creo que nos esperan dos días increíbles", declaró Trump al periodista de ABC News, Jonathan Karl, añadiendo que no creía necesario extender el alto el fuego de dos semanas que finaliza el 21 de abril. "Podría terminar de cualquier manera, pero creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruir", dijo Trump, según una publicación de Karl en X. "Ahora tienen un régimen diferente. Pase lo que pase, eliminamos a los radicales".

Funcionarios de Pakistán, Irán y los países del Golfo también indicaron que los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Pakistán a finales de esta semana, aunque una fuente iraní de alto rango afirmó que aún no se había fijado una fecha.

El Comando Central de Estados Unidos anunció, pese a todo, que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la república islámica.

Por medio de un comunicado difundido en X, el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, anunció que las fuerzas armadas de Estados Unidos lograron bloquear por completo los puertos de Irán.

Cooper agregó que el 90% del comercio del país entra y sale por vía marítima por lo que consideran haber "detenido por completo" la actividad económica del país, una medida de presión que ya había sido anunciada por la Administración Trump.

A pesar del optimismo generalizado, más buques fueron rechazados debido al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, incluido el petrolero Rich Starry, sancionado por Estados Unidos y de propiedad china, que regresaba al estrecho de Ormuz el miércoles tras salir del golfo Pérsico.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, declaró que las fuerzas estadounidenses habían paralizado por completo el comercio marítimo con Irán, el cual, según afirmó, representa el 90% de la economía iraní.

"En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio marítimo con Irán", declaró Cooper en una publicación en X.

Anteriormente, el ejército estadounidense informó haber interceptado ocho petroleros vinculados a Irán desde el inicio del bloqueo el lunes, según el Wall Street Journal.

¿Vuelta a Islamabad?

Trump, en declaraciones al New York Post el martes, afirmó que sus negociadores probablemente regresarían, gracias en gran parte al "excelente trabajo" que el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, estaba realizando para moderar las conversaciones.

Más tarde ese mismo martes, en un evento en Georgia, el vicepresidente estadounidense JD Vance declaró que Trump deseaba alcanzar un "gran acuerdo" con Irán, pero que existía mucha desconfianza entre ambos países. "Ese problema no se va a resolver de la noche a la mañana", afirmó.

"Ese problema no se va a resolver de la noche a la mañana"

Las señales de compromiso diplomático para poner fin al conflicto que comenzó el 28 de febrero contribuyeron a calmar los mercados petroleros, lo que provocó una caída de los precios de referencia por segundo día consecutivo el miércoles. Las bolsas asiáticas subieron, mientras que el dólar, considerado un activo refugio, se estabilizó tras caer por séptima sesión consecutiva durante la noche.

La guerra ha llevado a Irán a cerrar de facto el Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte mundial de crudo y gas, y a reducir los envíos desde el Golfo a compradores internacionales, especialmente en Asia y Europa.

Alrededor de 5.000 personas han muerto en las hostilidades, incluidas unas 3.000 en Irán y 2.000 en Líbano.

Puntos en conflicto

Las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto clave de fricción en las conversaciones del fin de semana. Estados Unidos propuso una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear iraní, mientras que Teherán sugirió una suspensión de entre tres y cinco años, según fuentes familiarizadas con las propuestas.

En declaraciones desde Seúl, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó que la duración de cualquier moratoria sobre el enriquecimiento de uranio iraní era una decisión política y que era posible que Teherán aceptara un compromiso como gesto de fomento de la confianza.

Estados Unidos también ha presionado para que se retire todo el material nuclear enriquecido de Irán, mientras que Teherán ha exigido el levantamiento de las sanciones internacionales en su contra.

Una fuente involucrada en las negociaciones en Pakistán indicó que las conversaciones extraoficiales desde el fin de semana habían logrado avances para reducir esa brecha, acercando a ambas partes a un acuerdo que podría presentarse en una nueva ronda de conversaciones.

Sin embargo, en una complicación importante para las perspectivas de paz, Israel ha continuado atacando al Líbano en su objetivo a Hezbolá, un grupo militante respaldado por Irán. Israel y Estados Unidos afirman que esta campaña no está cubierta por el alto el fuego, mientras que Irán insiste en que sí lo está.

El martes, el Reino Unido, Canadá, Japón y otros siete países condenaron el asesinato de cascos azules de la ONU en el Líbano y pidieron el cese inmediato de las hostilidades.

Esta declaración se produce tras la muerte de tres cascos azules indonesios el mes pasado. Los países celebraron el alto el fuego acordado entre Estados Unidos, Israel e Irán.