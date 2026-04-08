Trump augura una "Edad de Oro de Oriente Medio" tras el alto el fuego en Irán: "Se ganará mucho dinero"

Varias personas pasan junto a un anuncio que muestra a Donald Trump con Bitcoin en Hong Kong, el 6 de abril de 2025.

Un exultante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este miércoles una nueva "Edad de Oro de Oriente Medio", tras alcanzarse un acuerdo de alto el fuego de última hora con Irán. Así se posponer la última oleada de devastadores ataques aéreos con los que había amenazado, capaces de borrar a toda una "civilización".

El republicano había dado al régimen de Teherán un plazo hasta el martes por la noche para llegar a un acuerdo, tras lo cual advirtió que desataría el "infierno" erradicando las centrales eléctricas y los puentes del país (todos ellos, objetivos civiles y, por tanto, crímenes de guerra), una perspectiva que ahora ha sido suspendida durante al menos dos semanas... siempre y cuando se permita que el petróleo reanude su paso por el estrecho de Ormuz. Por este paso crucial pasaba antes de la guerra el 20% del petróleo mundial.

"¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que suceda, ¡ya están hartos! ¡Y todos los demás también!", ha escrito Trump en Truth Social en la madrugada del miércoles, en un tono completamente diferente al empleado días atrás, cuando incluso el empleo de palabrotas e insultos hizo que el Partido Demócrata abogase por su incapacitación, por si había perdido los papeles.

EEUU, ha prometido, ayudará a descongestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. "¡Habrá muchas medidas positivas! Se ganará mucho dinero. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción", sostiene.

"Nos abasteceremos de todo tipo de suministros y nos quedaremos por aquí para asegurarnos de que todo salga bien. Tengo la certeza de que así será. Al igual que estamos viviendo en Estados Unidos, ¡esta podría ser la Edad de Oro de Oriente Medio!", prosigue su mensaje. Una mirada transaccionista, que abunda la idea de estos días de que el mandatario buscaba el control del petróleo de la zona y de Ormuz, en la que no dice una palabra sobre las personas que han perdido la vida, que han acabado heridas, desplazadas o sin casa por culpa de su andanada conjunta con Israel.

En un segundo mensaje, el neoyoquino ha ido más allá y ha confirmado que "EEUU colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo". Suena a los cambios que hizo en su lenguaje cuando sacó de Venezuela a Nicolás Maduro y colocó en su lugar a su número dos, Delcy Rodríguez, a la que ahora aplaude y con la que planea verse, porque ya no hay ni sanciones en su contra.

"EEUU colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo"

"No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (procedentes de bombarderos B-2). Estos restos se encuentran, y han estado, bajo una estricta vigilancia satelital (Fuerza Espacial). No se ha tocado nada desde el ataque. Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados", expone además el presidente, en los que son los primeros detalles oficiales sobre los puntos acordados para la negociación en Pakistán.

En un tercer mensaje, ha avisado, no obstante, de que cualquier país que suministre armas militares a Irán "será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!".

Lo que sí y lo que no: los puntos pactados por EEUU e Irán para el alto el fuego inmediato Control de Ormuz por las Fuerzas Armadas iraníes, levantamiento de sanciones, liberación de todos los activos congelados, pago de reparaciones... pero no Líbano, según Israel. La lista se contrae y se expande con las horas. Queda por ajustar.

Erre que erre

El marcado cambio de tono se produce después de que el presidente aumentara la tensión tras cinco semanas de guerra recurriendo a una retórica cada vez más agresiva, incluyendo un ultimátum plagado de improperios emitido el Domingo de Pascua y la declaración del martes de que "toda una civilización morirá esta noche y nunca volverá".

Anteriormente, Trump utilizó exactamente la misma frase de "época dorada" en relación con Gaza cuando se dirigió al Knesset israelí en octubre, celebrando la implementación de un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás y el regreso de los rehenes sobrevivientes tomados en los ataques del 7 de octubre.

"Cuando el polvo se asienta, el humo se disipa, los escombros se retiran y las cenizas se disipan del aire, amanece sobre una región transformada, y un futuro hermoso y mucho más brillante aparece de repente a nuestro alcance", dijo ante el parlamento del país en Jerusalén. "Será la edad de oro de Israel y la edad de oro de Oriente Medio", insistió.

Trump también prometió lo mismo para Estados Unidos cuando regresara al cargo en enero de 2025, declarando en su discurso inaugural en el Capitolio: "La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo".

Desde entonces, sin embargo, sus índices de aprobación han disminuido, y la mayoría de los estadounidenses suelen decir a los encuestadores que siguen preocupados por la inflación, la asequibilidad y el coste de la vida , cuestiones clave que Trump se comprometió a abordar al ser elegido.

En cambio, la guerra del presidente con Irán solo ha servido para exacerbar esas inquietudes, ya que el cierre efectivo del estrecho provocó un aumento vertiginoso de los precios mundiales del combustible -dado que aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial pasa por él-, creando problemas para los estadounidenses en las gasolineras de todo el país.