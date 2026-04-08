Trump vuelve a la carga con los aranceles y amenaza con aplicar uno del 50% a quienes suministren armamento a Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con aplicar aranceles del 50% a aquellas naciones que suministren armamento a Irán.

"Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato", ha advertido el mandatario estadounidense en Truth Social.

Su amenaza llega minutos después de que el mandatario publicase otro mensaje en la red social donde aseguró, tras acceder a la propuesta iraní para una impulsar una tregua de dos semanas, que Irán no enriquecerá uranio y que "desenterrará y retirará" todo su material nuclear.

Las importaciones de armas en Irán, en cifras:

Si nos fijamos en los números, Irán es uno de los países de Oriente Próximo que menos armamento importa, en comparación con potencias como Israel. Según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), recogidos por EuropaPress, cerca del 26% de todas las transferencias internacionales de armamento pesado en los últimos cinco años tuvieron como destino Oriente próximo.

En total, Irán solo representa el 0,2% de las compras de armas en la región y menos del 0,05% de las compras mundiales entre 2021 y 2025. El motivo de que estas cifras fuesen tan bajas fue el embargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual obligó a Teherán a fortalecer su propia industria y a no depender tanto de sus potencias aliadas: China y Rusia.

Dicho embargo se mantuvo hasta 2020, aunque en 2025 volvió a activarse. Cabe destacar que Estados Unidos lidera el ranking de proveedores a Oriente Próximo, con una cuota del 54% de las transferencias de armas.