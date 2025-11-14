Trump bajará los aranceles a los plátanos, el café y otros alimentos tras la firma de varios acuerdos 

Una mujer con mascarilla lleva a un bebé en brazos mientras pasa junto a un grafiti del artista portugués Kilos. El grafiti satírico mezcla a Donald Trump con un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajará los aranceles a varios alimentos importados —entre ellos los plátanos, el café, la carne de res y los cítricos— procedentes de países como Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. La Casa Blanca ha presentado esta medida como parte de una estrategia para intentar mitigar el encarecimiento de la vida en el país, un problema clave en EEUU, especialmente tras las derrotas republicanas en las elecciones de Nueva York.

A cambio, estas naciones abrirán más sus mercados a ciertos productos estadounidenses. "Los acuerdos garantizan compromisos en materia de seguridad económica y nacional para fortalecer las cadenas de suministro y las alianzas comerciales en la región, profundizando la cooperación bilateral en comercio e inversión para brindar a los exportadores estadounidenses un acceso sin precedentes a los mercados de América Central y del Sur", ha destacado la Casa Blanca a través de un comunicado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había adelantado que se anunciarían rebajas para alimentos que Estados Unidos no cultiva, lo que, según defendió, "hará que los precios bajen mucho". Aun así, algunos aranceles seguirán vigentes: un 15% para productos ecuatorianos y un 10% para los procedentes de Argentina, Guatemala y El Salvador.

-Noticia en ampliación-