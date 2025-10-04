Trump dice que Israel se está conteniendo y avisa a Hamás: "No toleraré más retrasos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que el Ejército israelí ha suspendido temporalmente sus bombardeos sobre la Franja de Gaza, en un gesto que, según él, busca facilitar el avance de las negociaciones para un acuerdo de paz y la liberación de rehenes.

Trump ha asegurado que valora positivamente la decisión de Israel, al considerar que crea una "oportunidad real" para avanzar hacia la liberación de los rehenes y cerrar un acuerdo duradero. No obstante, ha advertido a Hamás que no tolerará más dilaciones.

"Hamás debe actuar con rapidez. De lo contrario, guantes fuera", ha asegurado el mandatario en un mensaje publicado en su red social Truth Social. En su publicación, también ha asegurado que no aceptará ningún escenario en el que Gaza vuelva a representar una amenaza, al tiempo que ha instado a cerrar el proceso de forma inmediata.

Estas declaraciones llegan tras la respuesta emitida por Hamás el viernes, en la que el grupo islamista ha asegurado estar dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes que aún mantiene en su poder. Trump, sin embargo, ha asegurado que no aceptará condiciones que impliquen nuevos retrasos y ha reiterado su postura firme: "Vamos a terminar con esto, rápidamente. Todo el mundo será tratado de manera justa".

A pesar del anuncio del presidente estadounidense, la situación sobre el terreno muestra un panorama diferente. El Ejército israelí ha asegurado a medios como el Times of Israel que se ha reducido la intensidad de los ataques en la ciudad de Gaza, aunque su portavoz en árabe, el coronel Avichay Adraee, ha asegurado públicamente que el cerco militar sobre la ciudad sigue en pie.

Mientras tanto, las ONG han seguido reportando víctimas. El Centro Palestino para los Derechos Humanos, con sede en Gaza, ha asegurado que al menos 34 palestinos han muerto desde que Trump hiciera su declaración el viernes por la noche. La organización ha asegurado que Israel ha llevado a cabo 59 ataques aéreos y de artillería en menos de 16 horas.

Entre las víctimas, 27 han sido identificadas en la ciudad de Gaza, cinco en Khan Yunis y dos en la zona central de la Franja, ha asegurado la ONG, que continúa documentando posibles violaciones del derecho internacional humanitario en el enclave.