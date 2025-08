Trump elude avalar a Netanyahu en su plan de ocupar toda Gaza: "Dependerá en gran medida de Israel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró esta pasada noche, al ser preguntado sobre los planes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de una ocupación total de la Franja de Gaza, que esto es algo que "dependerá en gran medida de Israel".

"Realmente no puedo decir nada. Eso dependerá en gran medida de Israel", aseguró el mandatario al ser cuestionado por la prensa durante un evento celebrado en la Casa Blanca.

El republicano aseguró que él en lo que está centrado es en "alimentar a la gente" de Gaza: "Estados Unidos donó recientemente 60 millones de dólares para suministrar alimentos para la población de Gaza, que obviamente no está pasando por un buen momento en lo que respecta a la alimentación".

Trump dijo que tanto Israel, como los países árabes “van a ayudar” en la distribución y en la financiación de estos alimentos.

Según un alto funcionario israelí que informó a los medios hebreos este lunes, Netanyahu pretende proponer al gabinete de seguridad israelí, que decide sobre la ofensiva en Gaza, "la continuación de los combates y su expansión a zonas donde se teme que haya rehenes", además de "la ocupación total de la Franja de Gaza".

El Departamento de Estado de Estados Unidos también se ha tenido que distanciar en las últimas horas de lass declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que afirmó en la víspera desde un asentamiento israelí en Cisjordania que este territorio pertenece al "pueblo judío por derecho". "Desde luego, eso no es... Si existiera una política al respecto, se lo diría yo", ha aseverado en rueda de prensa la portavoz de la cartera diplomática, Tammy Bruce. "No voy a hablar en su nombre ni a caracterizar sus palabras de ninguna manera, pero está claro que esa es su opinión", ha apuntado.

Asimismo, preguntada por si la opinión de Johnson, que representa a la tercera autoridad del país, coincide con la de la Casa Blanca, la portavoz del Departamento de Estado ha defendido que no hablaría sobre la opinión del Gobierno, pero que "si hay una política con respecto a la situación en cualquier región del mundo, sin duda en Oriente Próximo, esperaría a oírla del secretario (Marco) Rubio y del presidente (Donald) Trump".

La intervención de Bruce se ha producido un día después de que Johnson haya visitado el asentamiento israelí de Ariel, el cuarto más grande de Cisjordania, y haya afirmado "que las montañas de Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania) son propiedad legítima del pueblo judío", unas declaraciones difundidas por el dirigente de la rama israelí del Partido Republicano y colono estadounidense-israelí Marc Zell.

Frente interno

El primer ministro se enfrenta, sin embargo, a la oposición del Ejército, que es reacio a operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas (como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre).

La cifra total de muertos por los ataques israelíes en la Franja de Gaza superó este martes los 61.000, tras el último recuento diario del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Hamás difundió recientemente videos mostrando a dos rehenes israelíes, Rom Braslavski y Evyatar Davidn, en condiciones extremas, incluso uno de ellos cavando su propia tumba, lo que ha provocado renovados llamados a su liberación inmediata.

Un grupo de palestinos que ha logrado ayuda en el centro de distribución de ayuda cerca del cruce fronterizo de Zikim, el 3 de agosto de 2025. Khames Alrefi / Anadolu via Getty Images

En busca del embargo

Además, los socialistas, verdes y el grupo de izquierda unitaria europea en la Eurocámara pidieron este martes a las instituciones europeas la imposición de un embargo de armas a Israel y sanciones contra los responsables de violaciones de derecho internacional, entre otras medidas, al considerar que la falta de respuesta está haciendo que la voz europea en el mundo como faro moral se esté "debilitando cada día".

En una misiva dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo, Antonio Costa, y a la máxima responsable de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, los tres partidos firmantes aseguraron que la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza "no puede considerarse más como una emergencia: hay una clara evidencia de que se está cometiendo un genocidio".

Esta carta urgió a las instituciones europeas a "exigir y apoyar un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación incondicional de todos los rehenes, suspender de inmediato el Acuerdo de Asociación UE-Israel, poner fin a los proyectos de 'Horizonte Europa' que puedan financiar o apoyar violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, ya sea directa o indirectamente".

Adicionalmente, pidieron "adoptar sanciones específicas contra las autoridades israelíes responsables de violaciones del derecho internacional y aplicar un embargo de armas integral contra Israel, sin perjuicio de nuestro compromiso con la seguridad de Israel, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

El mismo texto también instó a "ampliar las sanciones a los colonos en Cisjordania y prohibir el comercio de bienes procedentes de los territorios ocupados, garantizar el acceso humanitario sin trabas y restablecer el mandato y la financiación completos del UNRWA (la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y reafirmar el compromiso de la UE con una solución de dos Estados, con medidas políticas concretas para su consecución, antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre".

La Comisión Europea propuso la semana pasada la exclusión parcial de Israel del acuerdo científico 'Horizonte Europeo', pero la falta de apoyo entre las capitales europeas para secundar esta medida propició que no se hayan tomado decisiones (se necesita una mayoría de 15 Estados).

La propuesta del Ejecutivo comunitario tuvo lugar después de que el Servicio de Acción Exterior de la UE constatara queIsrael está violando el artículo 2 relativo al respeto a los derechos humanos dentro del Acuerdo de Asociación UE-Israel vigente desde el año 2000.

"No podemos permitirnos más demoras. No podemos permitirnos más derramamiento de sangre. La historia no perdonará el silencio ante el sufrimiento masivo y la impunidad. La Unión Europea debe asumir su responsabilidad y actuar ya", aseguró la misiva.