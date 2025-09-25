Trump enloquece contra la ONU: denuncia un "triple sabotaje" en la Asamblea y exige una investigación "inmediata"

El presidente de EEUU, Donald Trump, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó ayer a sus portavoces a activar al Servicio Secreto para saber qué ocurrió el martes en la sede de Naciones Unidas, cuando fue a intervenir en el debate de la Asamblea General y se encontrase con que no funcionaban las escaleras mecánicas, el lector de discursos y el sonido de la sala. Pero esta madrugada ya ha estallado en persona, con sus propias palabras, tan excesivas como era de esperar.

El republicano ha anunciado en la noche de este miércoles el envío de una misiva al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, exigiendo "una investigación inmediata" acerca de lo que llama un "triple sabotaje" conformado por "tres sucesos muy siniestros", en referencia a los incidentes con una escalera mecánica en el acceso de la sede y, momentos después, con un teleprómpter y con el sonido del salón de sesiones.

"Ayer (este martes) ocurrió una verdadera desgracia en Naciones Unidas. ¡No uno, ni dos, sino tres sucesos siniestros!", ha lamentado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en su red social, Truth Social, en donde ha afirmado que lo ocurrido en su discurso "esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU".

Trump ha anunciado así el envío de "una copia de esta carta" a secretario general de la ONU, cuyos representantes, según el dirigente estadounidense "deberían estar avergonzados". "No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", ha agregado.

Asimismo, ha indicado que el Servicio Secreto está involucrado en el análisis de los hechos y ha exigido "una investigación inmediata", instando a que se guarden "todas las cintas de seguridad de la escalera mecánica, especialmente el botón de parada de emergencia".

"Se detuvo de golpe. Se paró en seco. Es increíble que Melania (Trump, la primera dama) y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero", ha relatado. "De no ser porque nos agarrábamos firmemente al pasamanos, habría sido un desastre", ha asegurado acerca de un hecho que califica de "sabotaje absoluto", reclamando la detención de sus responsables.

Momentos después, el inquilino de la Casa Blanca tuvo problemas también con el teleprómpter, en un incidente que hizo saber entonces a los demás representantes y ante el cuál se ha preguntado "qué clase de lugar" es la sede de la ONU.

"La buena noticia es que el discurso recibió excelentes críticas. Quizás apreciaron que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice", ha añadido en defensa de su comparecencia. Durante el tiempo que duró ésta, también el sonido de la sala habría sido problemático: "los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían oír nada", ha lamentado.

A la orden

Guterres, que ha confirmado la recepción de la misiva, ha ordenado la apertura de una investigación "exhaustiva" sobre lo sucedido, según un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric.

El secretario general ha asegurado además a la representación permanente de EEUU que el organismo está "dispuesto a cooperar con total transparencia" con Washington para esclarecer las causas de los "incidentes" denunciados por la Casa Blanca.

Previamente, Dujarric ha relatado en una nota de prensa que la escalera mecánica se habría detenido después de que un cámara de la delegación estadounidense pisara "sin darse cuenta" un mecanismo de seguridad en la parte superior tras adelantarse al matrimonio Trump documentar su llegada.

Por otro lado, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, aseguró tras la intervención de Trump que "los teleprómpter de Naciones Unidas funcionan perfectamente", sin que se sepa si la delegación llevó uno propio para el discurso del magnate neoyorkino, que comenzó apoyándose en notas escritas.