Trump exige 12.700 millones al 'NY Times': "Lleva décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito"

El presidente estadounidense, Donald Trump, continúa escalando en su discurso contra el progresismo o lo que él define como "izquierda radical", cada vez más tensionado y con acusaciones más directas tras el asesinato del activista conservador y del movimiento MAGA Charlie Kirk. The New York Times, blanco habitual de las críticas del político republicano, ha vuelto a ser colocado en el centro de la diana del Despacho Oval.

En la madrugada de este martes, Trump ha anunciado que dará el paso e irá más allá de sus habituales críticas contra el prestigioso rotativo neoyorquino. Un paso multimillonario, además, porque le ha plantado al periódico una demanda por difamación y calumnia por valor de 15.000 millones de dólares. Lo que se traduce en la friolera de más de 12.700 millones de euros.

"El 'Times' lleva décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito (¡YO!)" Donald Trump, presidente de los EEUU, en una publicación en Truth Social

¿El motivo? Además de mofarse y acusarlo de ser "vocero" del Partido Demócrata o calificarlo como "uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia", Trump sí ha buscado una supuesta justificación legal para llevar a tribunales a una de las cabeceras que instauró el periodismo de élite en el mundo: "El 'Times' lleva décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito (¡YO!) [por si hacía falta aclaración]-, mi familia, mi negocio, el movimiento America First, MAGA (las siglas de su eslogan Make America Great Again) y nuestra nación en su conjunto".

"Este 'trapo' que antes era respetado..." y la portada de Kamala

Por otra parte, y en clave también de las posibilidades de que esa demanda prospere, Trump ha subrayado también que su decisión está motivada por lo que hizo The New York Times en un momento clave de la campaña electoral. Cuando se produjo la caída en desgracia de Joe Biden -en diferido y lentamente- y hubo que accionar el botón rojo para adelantar el 'plan Kamala' y convertir a Harris en candidata, el diario se posicionó públicamente a favor de la candidatura demócrata destacándolo en su portada. No es extraño, es una medida que ocurre con diversos medios de comunicación según su línea editorial -véase, en el lado opuesto, Fox News-.

Trump ha tachado ese gesto de "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia", reiterando que "se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba ya!". Cabe recordar que este diario fue el mismo que firmó una de las consideradas como estocadas mortales para el expresidente Joe Biden cuando aún aspiraba a una reelección, tras el desliz en el debate contra Trump. El Times publicó una columna de opinión de un tan conocido como influyente amigo de Biden, el actor George Clooney. "Me encanta Joe Biden. Pero necesitamos un nuevo candidato", fue el título que supuso un mazazo en la campaña.