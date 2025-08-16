Trump y Putin concluyen su reunión de casi tres horas sin acuerdo sobre Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúnen para celebrar una cumbre sobre la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, han celebrado este viernes en Alaska su primera reunión en persona desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Al finalizar el encuentro, que ha durado casi tres horas, han ofrecido una breve rueda de prensa conjunta sin preguntas en la que no han anunciado ningún acuerdo.

Putin ha abierto la esperada conferencia destacando el tono cordial del encuentro y la larga trayectoria de relaciones entre ambas potencias. "Somos vecinos y compartimos un amplio patrimonio cultural común", ha afirmado, expresando su satisfacción por verlo.

Durante su intervención, Putin ha bordado la guerra en Ucrania, definiéndola como una "tragedia" y reafirmando su compromiso con la búsqueda de la paz. Aunque ha reconocido que considera a Ucrania una nación "hermana con las mismas raíces", ha insistido en que también representa una amenaza para la seguridad rusa.

Sin entrar en detalles específicos, el mandatario ruso ha asegurado que se han alcanzado ciertos acuerdos durante el encuentro. "Estamos convencidos de que para que el acuerdo sea duradero debemos eliminar todas las causas iniciales del conflicto. Se deben considerar todas las preocupaciones rusas, un justo balance de seguridad, en Europa y en el mundo entero. Naturalmente, la seguridad de Ucrania también se debe asegurar y estamos preparados para trabajar en ello", ha declarado.

Putin ha concluido esperanzado en que los acuerdos alcanzados con Trump sirvan como base para una resolución pacífica del conflicto. "Espero que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayudará a acercarnos a ese objetivo y siente las bases de una paz en Ucrania", ha subrayado.

Por su parte, Trump ha dicho que la reunión ha sido "extremadamente productiva", aunque reconoce que "no hemos llegado" a la meta. "Fue una reunión muy profunda, y creo que tuvimos una reunión muy productiva. Acordamos muchísimos puntos. En la mayoría de ellos, diría que hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero sí hemos avanzado y tenemos una buena oportunidad de lograrlo", ha añadido.

Ambos mandatarios han coincidido en una segunda cita para seguir avanzando en las negociaciones sin dar más detalles sobre la misma, aunque el presidente ruso ha propuesto en un tono informal que la próxima ubicación sea la capital rusa, Moscú.

Trump ha estado acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin han asistido el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.