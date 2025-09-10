Trump sale a cenar para promover la toma federal de Washington y es increpado: "¡Eres el Hitler de nuestro tiempo!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al salir del restaurante Joe's Seafood cerca de la Casa Blanca después de cenar, en Washington, DC, EEUU, el 9 de septiembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió la noche del martes a cenar a un restaurante situado a pocas calles de la Casa Blanca y a jugar al billar con algunos funcionarios cercanos, un gesto que buscaba reforzar su discurso sobre la seguridad de Washington D.C. desde que tomó el control federal de la capital.

Trump acudió al restaurante de mariscos Joe’s, situado a unas cuadras de la sede presidencial, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el vicepresidente, J.D. Vance.

En el lugar, el mandatario jugó al billar y, antes de su ingreso, fue abucheado por ciudadanos que se encontraban en los alrededores, quienes le gritaron consignas como: "DC libre", "Palestina libre" y "Trump es el Hitler de nuestros tiempos".

El republicano salió a cenar después de que la semana pasada algunos periodistas le preguntaran en la Casa Blanca cuándo iría a comer fuera y él respondiera que "era una gran idea", dentro de su narrativa de que, bajo el control federal y el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, el crimen ha disminuido.

Trump tomó el control del Departamento Metropolitano de Policía de la capital el pasado 11 de agosto y, de acuerdo con la Casa Blanca, se han registrado casi 2.200 arrestos, la mayoría por delitos menores como posesión de armas ilegales o infracciones de tránsito.

Además de Washington, Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y ha amenazado con enviar tropas a otras ciudades, en su mayoría gobernadas por demócratas, incluidas Baltimore, Nueva Orleans y Chicago, donde las autoridades estatales y locales ya se preparan para un aumento drástico de las operaciones de control migratorio.

Antes de la cena, Trump dijo a la prensa que no fue notificado con antelación sobre el ataque israelí en Doha y que no estaba "contento", aunque prometió dar una declaración más amplia sobre el tema este miércoles.